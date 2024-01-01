«Икорный дом»: идеальные подарки к празднику

Ещё один большой плюс «Икорного дома» — можно продегустировать каждый вид икры (а их ассортимент достигает до 15 наименований) и выбрать продукт на свой индивидуальный вкус.
Фасовка — по 1 кг, 0,5 кг, 0,250 кг и 100 г.
Красную икру нам дарят рыбы вида лососевых — горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, форель. По составу и полезным свойствам все икринки одинаковы, различны они по внешнему виду, размеру и вкусу. Есть в продаже икра сельди, икра трески, икра щуки и икра минтая.
В головном магазине «Икорного дома», расположенном на ул. Шахматной, 4в (здесь самый большой ассортимент сети), имеется большой ассортимент дикой рыбы, малосольной, холодного и горячего копчения, а также свежемороженой.