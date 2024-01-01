 Настоящая икра по вкусной цене к Новому году
«Икорный дом»: идеальные подарки к празднику
Где купить в Калининграде красную икру по вкусной цене к Новому году
«Икорный дом» — одна из первых в Калининграде компаний, реализующих комплексный подход по работе с красной икрой, и один из лидеров по продаже икры в регионе.
Баночка красной икры — это оригинальный, вкусный и полезный подарок на любой праздник. Получить его будет счастлив каждый, а «Икорный дом» поможет вам с выбором.

«Красная икра — это традиционный русский продукт, который любят практически все жители, и мы стремимся сделать его максимально доступным по цене, разнообразным по выбору и удобным по расположению наших торговых точек в Калининграде», — рассказали представители «Икорного дома».
  • А что, если купить красную икру и заморозить ее до Нового года? Можно так делать? Конечно, можно! Но в этом вопросе есть важный момент, икру можно заморозить только один раз!
Очень важно, что фирменная сеть выгодных торговых точек «Икорный дом» имеет специальное ветеринарное удостоверение, на основании которого имеет разрешение на фасовку, маркировку, хранение (правильный температурный режим — минус 5 градусов для икры в специальном оборудовании) и реализацию икры и морепродуктов. Это означает, что условия соответствуют всем санитарным нормам, и поэтому продукт всегда безопасный и свежий.

Доставляется икра с разных официальных заводов самолётами в специальных термобоксах в течение суток. Поскольку закупка совершается напрямую с Дальнего Востока и наценка идёт минимальная, формируются очень приятные цены.

Для оптовиков — особые условия.
Ещё один большой плюс «Икорного дома» — можно продегустировать каждый вид икры (а их ассортимент достигает до 15 наименований) и выбрать продукт на свой индивидуальный вкус.

Фасовка — по 1 кг, 0,5 кг, 0,250 кг и 100 г.

Красную икру нам дарят рыбы вида лососевых — горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, форель. По составу и полезным свойствам все икринки одинаковы, различны они по внешнему виду, размеру и вкусу. Есть в продаже икра сельди, икра трески, икра щуки и икра минтая.

В головном магазине «Икорного дома», расположенном на ул. Шахматной, 4в (здесь самый большой ассортимент сети), имеется большой ассортимент дикой рыбы, малосольной, холодного и горячего копчения, а также свежемороженой.
Рыба доставляется самолётами по специальному заказу с цехов, которые находятся на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. Также в Калининграде открылся новый цех.

Эта рыба не содержит консервантов, глютамата, жидкого дыма, красителей и растворителей костей. Минимум соли: 2,5–3%. Поэтому рыба в «Икорном доме» — вкусная, безвредная и главное — полезная. Для тех, кто следит за своим здоровьем и здоровьем близких.

Также имеется большой ассортимент морепродуктов без льда. Они дикие, что делает их очень вкусными и полезными.
Ещё в головном магазине на ул. Шахматной, 4в, появились новинки: мясные и колбасные изделия из дикого мяса, вяленое, сыровяленое сырокопчёное мясо, карпаччо,
бастурма и т.д. Всё— в разных подарочных упаковках.

Эти деликатесы, а также баночка икры по приятной цене украсят любой стол и будут отличными подарками как для мужчин, так и для женщин, ведь это дико вкусно, безумно полезно и супероригинально!
С «Икорным домом» всегда вкусно,
полезно и выгодно!
Реклама. ИП Комарцева Светлана Валериевна, ОГРН 316392600084135. Erid: 2VSb5x5qZFv
«Икорный дом»
г. Калининград

ул. Шахматная, 4в (пересечение с ул. Артиллерийской),
главный магазин, с самым большим ассортиментом сети, ориентир — «Гостиница» и учебный корпус РАНХиГС

ул. Нарвская, 115, ТД «Нарвский», филиал, ориентир — за ТЦ «Балтийская галерея», мкр-н Сельма

Единый номер телефона +7 911 492 57 22

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