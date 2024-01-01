«Икорный дом»: идеальные подарки к празднику

Баночка красной икры — это оригинальный, вкусный и полезный подарок на любой праздник. Получить его будет счастлив каждый, а «Икорный дом» поможет вам с выбором.

«Красная икра — это традиционный русский продукт, который любят практически все жители, и мы стремимся сделать его максимально доступным по цене, разнообразным по выбору и удобным по расположению наших торговых точек в Калининграде», — рассказали представители «Икорного дома».