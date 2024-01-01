Красота, молодость и здоровье

Это новейшее средство подтяжки лица без хирургического вмешательства уже успели оценить не только клиенты клиники, но и многие медийные личности. «Процедура обеденного перерыва» не требует специальной подготовки и восстановительного периода. Всего 1 сеанс, эффект от которого нарастает в течение 1−3 месяцев и сохраняется около 2 лет.



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