 Красота, молодость и здоровье
Красота, молодость
и здоровье
Клиника «Передовые медицинские технологии» с заботой о вас
Совсем скоро нас закружит в вихре новогоднего настроения и предпраздничной подготовки. Во время этой приятной, но иногда немного утомительной суеты не забудьте о себе! Правильный настрой и гармония внутри — залог отличного настроения.
  • Уделить внимание себе или своим близким, наполниться вдохновением на новый 2025 год приглашаем в одну из лучших клиник эстетической медицины Калининграда.

    Клиника «Передовые медицинские технологии» — это аппаратные процедуры, инъекционные методики, оригинальное оборудование премиум-класса и специалисты высочайшего уровня.

    Какими процедурами побаловать себя, чтобы зарядиться правильным настроением на весь год? Предлагаем топовые методики, которые уже полюбились не только нашим соотечественницам, но и звездам мировой величины.
Если не можете определиться с презентом для своих любимых,
то отличной альтернативой станет
подарочный сертификат.

Это новейшая аппаратная технология глубокой чистки лица. Вакуум быстро и эффективно удаляет отшелушенные клетки, тщательно очищает поры, улучшает кровоснабжение и усиливает проникновение питательных веществ в глубокие слои кожи.

За 1 сеанс вы получаете сразу 3 процедуры: глубокую очистку пор, качественное увлажнение и неинвазивную биоревитализацию. С 15 декабря по 15 января в клинике действует приятная скидка 50%.
С помощью этой инновационной технологии можно избавиться от эстетических несовершенств быстро, эффективно и с максимальным комфортом для пациента, устраняя пигментацию и сосудистые патологии, обеспечивая коже лица и тела здоровье, свежий вид и сияние.

Инновационная система включает в себя разнообразные модули для омоложения на генном уровне, мгновенного лифтинга, уменьшения отечности и избавления от несовершенств кожи.
Новое слово в аппаратной коррекции лица и тела. Естественное расщепление жира, повышение упругости кожи, омоложение и улучшение рельефа, максимальная эффективность, быстрая и интенсивная стимуляция тканей. Результат заметен уже после первой процедуры.
Это новейшее средство подтяжки лица без хирургического вмешательства уже успели оценить не только клиенты клиники, но и многие медийные личности. «Процедура обеденного перерыва» не требует специальной подготовки и восстановительного периода. Всего 1 сеанс, эффект от которого нарастает в течение 1−3 месяцев и сохраняется около 2 лет.

Потрясающие результаты от процедуры, а также скидка до 60% уже ждут вас в клинике «Передовые медицинские технологии».
  • Тысячи микрофабрик по производству коллагена прямо в вашей коже! Лазерная шлифовка лица высокоэффективна в борьбе с морщинами, пигментацией, растяжками и неглубокими рубцами постакне, малотравматична и практически не требует реабилитации.

    Курс процедур подарит вам упругую, молодую кожу на долгие годы, а клиника — приятный бонус в виде скидки 50%.
Подарите себе молодость и уверенность в своей красоте
вместе со специалистами нашей клиники.

С любовью и заботой о своих пациентах,
«Передовые медицинские технологии»
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Реклама. ООО «Передовые медицинские технологии», ИНН 3906139416, Еrid: 2VSb5yfkTFN
Клиника
«Передовые медицинские технологии»

 Калининград, Московский проспект, 40, этаж 8, офис 8

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