 Творческий подарок, согревающий сердце
Творческий подарок, согревающий сердце
В гости к стеклодувам мастерской Repin Glass
Магию классического стекловыдувания можно увидеть не только на островах Италии, она совсем близко. В исторической казарме «Кронпринц» расположилась мастерская, наследующая техники ремесленников древности.

Подарок для тех, кого сложно удивить.
❆ Шоу стеклодува
Зрелищное представление для всей семьи.
Как из разбитой бутылки, расплавленной до температуры 1200 градусов, рождаются изделия из стекла удивительной красоты?

В наглядной и интересной форме мы расскажем, как стеклодувное ремесло развивалось на протяжении времен, покажем техники и инструменты, которые используют мастера, а также как стеклянный мусор превращается в прекрасные предметы, наполненные духом балтийской природы.
Каждую субботу в 12:00 и каждый день с 28 декабря по 12 января.
Шоу для организованных взрослых и детских групп по согласованию с администратором.
Расписание и запись
❆ Мастер-класс
Возможность соприкоснуться с расплавленным стеклом и научиться им управлять.

Под руководством профессионального мастера-стеклодува вы раскроете творческий потенциал и создадите свое творение из раскаленного стекла: цветные изделия в двух техниках с элементами декорирования — цветок, новогодний шар или небольшую вазочку. Индивидуальное время с мастером для одного человека или компаний до четырёх человек.
Каждый день по предварительной записи.
Расписание и запись
❆ Волшебные подарки
От новогодних сувениров до предметов дизайна.

В мастерской можно выбрать готовые изделия от наших мастеров: новогодние шары, посуду, декоративные сувениры, вазы.
Преподнести сюрприз можно в виде подарочного сертификата на любую сумму или мероприятие.
Корпоративные заказы
Проводим мероприятия для компаний и изготавливаем продукцию по индивидуальным заказам. Подробности — у администратора: +7(911)498-51-99.
Двери мастерской открыты для гостей каждый день, мы готовы оказать вам самый тёплый приём этой зимой!
Реклама. ИП Репин Анатолий Николаевич. ИНН 444300353755. Erid: 2VSb5yD51f6
Стеклодувная мастерская Repin Glass

г. Калининград
ул. Литовский вал, 38, подъезд 6, офис 105
+7 (911) 498 51 99

repinglass.ru
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