Творческий подарок, согревающий сердце

Магию классического стекловыдувания можно увидеть не только на островах Италии, она совсем близко. В исторической казарме «Кронпринц» расположилась мастерская, наследующая техники ремесленников древности.
Подарок для тех, кого сложно удивить.
❆ Шоу стеклодува
Зрелищное представление для всей семьи. Как из разбитой бутылки, расплавленной до температуры 1200 градусов, рождаются изделия из стекла удивительной красоты?
В наглядной и интересной форме мы расскажем, как стеклодувное ремесло развивалось на протяжении времен, покажем техники и инструменты, которые используют мастера, а также как стеклянный мусор превращается в прекрасные предметы, наполненные духом балтийской природы.
Каждую субботу в 12:00 и каждый день с 28 декабря по 12 января. Шоу для организованных взрослых и детских групп по согласованию с администратором.
Возможность соприкоснуться с расплавленным стеклом и научиться им управлять.
Под руководством профессионального мастера-стеклодува вы раскроете творческий потенциал и создадите свое творение из раскаленного стекла: цветные изделия в двух техниках с элементами декорирования — цветок, новогодний шар или небольшую вазочку. Индивидуальное время с мастером для одного человека или компаний до четырёх человек.