Творческий подарок, согревающий сердце

Возможность соприкоснуться с расплавленным стеклом и научиться им управлять.



Под руководством профессионального мастера-стеклодува вы раскроете творческий потенциал и создадите свое творение из раскаленного стекла: цветные изделия в двух техниках с элементами декорирования — цветок, новогодний шар или небольшую вазочку. Индивидуальное время с мастером для одного человека или компаний до четырёх человек.