Направьте увлечение ребенка гаджетами в правильное русло
Продолжаем набор в Калининграде детей 4-14 лет
Если ваш ребенок не мыслит своей жизни без гаджетов и виртуальной реальности — не стоит переживать и волноваться, что это увлечение отрывает его от реальной жизни и отнимает детство. Просто направьте его интересы в правильное русло с помощью Компьютерной академии ТОП — одного из крупнейших провайдеров IT-образования в мире.
Ведется набор на три направления:
Малая Компьютерная Академия (9-14 лет)
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Любая наша образовательная программа базируется на трех обязательных составляющих эффективного образования:
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Ваш ребенок приобретает необходимые актуальные знания и умения, которые в будущем сделают его чемпионом.
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В Академии уверены, что современное образование — это тандем преподавателя и студента. Все участники процесса работают на равных, в комфортных лабораториях с передовым оборудованием.
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Наши специалисты вдохновят, привьют интерес к учебе, к созданию собственных проектов, научат работать самостоятельно и в команде, научат вашего ребёнка разбираться в технике и помогут ему делать это правильно и с пользой!
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