Школа танцев «Бе-Бе»
От классики до модерна — все направления в одном месте
Школа танца «Бе-Бе» — это особый танцевальный мир, который сочетает в себе классику и современность, резкость и пластику, нежность и дерзость, всё то, что так нужно современному поколению детей, чтобы чувствовать себя уверенно в современном ритме жизни и быть с ним на равных. Хотите, чтобы ваш ребенок раскрыл свой потенциал и стал настоящим танцором? Тогда школа танцев «Бе-Бе» — идеальное место для этого!

Наши профессиональные педагоги с огромным опытом работы помогут вашему ребенку раскрыть в себе талант и стать уверенным в своих способностях.

Наши танцевальные направления:
  • детская хореография
  • классический балет
  • хип-хоп
  • К-поп
  • бальные танцы
  • тиктоки
  • шаффл
  • аэробика и растяжка и многое другое
Выбирайте то, что вам по душе, и не упускайте возможность уделить время именно тому, что вам нравится.

Наши занятия проводятся в комфортабельных и современно оборудованных залах, что способствует максимальному усвоению материала и повышению профессионального уровня учеников. Мы поддерживаем индивидуальный подход к каждому ученику, учитывая его возраст, физические возможности и уровень подготовки. Наша задача — развить музыкальность, ритмичность, гибкость, координацию и выразительность движений.

Высококвалифицированные опытные педагоги, удобное расположение в центре, хорошие цены — все эти преимущества говорят сами за себя.
Стоимость абонементов от 1 400 рублей в месяц
Наши педагоги:
Мария Волкова
Стаж работы с 2016 года
Преподаёт: Боди-балет, стрейчинг, современный танец

Обучалась в хореографическом училище по специальности «артист балета». Училась в Петербурге на отделении современная хореография

Окончила Калининградский музыкальный колледж по специальности «руководитель творческого коллектива, педагог - хореограф»
Мария Исупова, танцует с 8 лет
Стаж работы — 2 года
Преподаёт в разных стилях: к-поп, хип-хоп, джаз-фанк, шаффл.

7 лет танцев в танцевальной школе-студии Аллы Духовой

Участие и призерство в танцевальных конкурсах Вильнюса и Варшавы
Татьяна Ковтун
танцевальный опыт — 13 лет
Спортсменка Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Участница клуба спортивного бального танца «Триумф» (г.Оренбург). Призёр и победитель «Российского турнира по танцевальному спорту», фестиваля «Танцевальный Олимп», турниров по спортивным бальным танцам «Весенняя капель», «Весенний блеск», «Жемчужина Поволжья»
Начните путь к творческому развитию вашего ребенка с нашей школы танцев.

Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас и убедитесь сами в качестве нашего обучения.

Вместе мы сделаем будущее вашего ребенка ярче и интереснее!
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Школа танцев «Бе-Бе»
г. Калининград,
улица Генерал-Лейтенанта Озерова, 19,
+7 909 779 11 92
Часы работы: с 09:00 до 21:00
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