«Билингвия» — английский для самых маленьких

Билингв — это человек, который свободно владеет двумя языками. Притом он на них не только говорит, но и думает. В мире около 70% людей общаются больше чем на одном языке. Различают два основных типа билингвизма: естественный и искусственный. Искусственный билингвизм появляется только в результате обучения.



В наше время владение несколькими языками — замечательный навык. Он дает свободу общения во время путешествий и огромное преимущество при поиске работы и выборе места учебы. Чем раньше начать изучать язык, тем лучше его освоение.

