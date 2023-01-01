Билингв — это человек, который свободно владеет двумя языками. Притом он на них не только говорит, но и думает. В мире около 70% людей общаются больше чем на одном языке. Различают два основных типа билингвизма: естественный и искусственный. Искусственный билингвизм появляется только в результате обучения.
В наше время владение несколькими языками — замечательный навык. Он дает свободу общения во время путешествий и огромное преимущество при поиске работы и выборе места учебы. Чем раньше начать изучать язык, тем лучше его освоение.
Хотите, чтобы ваш ребенок действительно говорил на английском, а не только знал отдельные слова? Приходите в билингвальный клуб английского языка «Билингвия».
Программы:
Мама + малыш (дети 1—3 лет)
Мини-сад (дети 3—6 лет)
Вечерние группы (дети 3—5, 5—7 лет)
Детки в этом возрасте очень восприимчивы к языку: у них отличная память и любопытство к миру, будем открывать им этот мир на английском языке.
Как будут проходить занятия?
Методом полного погружения! English only, иначе зачем ходить на английский язык, если там говорят по-русски. Дети все понимают благодаря подходу «фраза-действие».
Наши занятия — это не учеба за партой, это:
подвижные игры, в которые играют дети в среде языка (Англии, Америке, Австралии и т.д.)
развитие мелкой моторики, поделки
сенсорные игры
зарядка
аутентичные песенки
оригинальные книги
Наши программы обучения включает в себя выезды в парки, зоопарки, а также проведение экскурсий и мастер-классов.
Билингвизм очень полезный навык и наши специалисты легко в игровой форме помогут детям овладеть им. В будущем ваш ребенок обязательно поблагодарят вас за то, что вы дали ему возможность развить свой языковой потенциал.
«Билингвия» — маленькая Англия в Калининграде.
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«Билингвия» — английский для самых маленьких
г. Калининград, ул. Тельмана, 87 +7 (905) 248-00-93