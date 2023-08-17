Центр Развития Культуры

Смысловое кино

Учим детей создавать фильмы, которые будут не только развлекательными, но и имеющими глубокий смысл. Навыки в кинопроизводстве мы связали с развитием личности в ребёнке. Так как созданные детьми фильмы будут нести в мир вечные и добрые ценности. Группы от 3 до 7 лет, с 7 до 10, и с 10 до 16 лет. Будущие актёры, сценаристы, режисёры, операторы, монтажёры, мы ждём вас!