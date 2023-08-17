Центр Развития Культуры

Перспективные направления развития детей на любой вкус и возраст
Хотите, чтобы ваш ребенок стал уверенным и раскрыл свой творческий и интеллектуальный потенциал? Тогда авторские курсы развития детей в ЦРК — это то, что нужно вашей семье! Наши занятия не только помогут обрести важные навыки, но и станут трамплином для развития личностных качеств, которые будут полезны в дальнейшей жизни.
Мы акцентируем внимание на морально-нравственном воспитании, чтобы ваш ребенок привык к понятиям и ценностям дружбы, чести, уважения и добропорядочности. Результатом такого обучения будут компетенции, которые помогут вашему ребенку решать многие трудности периода взросления. Запишите своего ребенка на курсы в ЦРК, и вы увидите, как он будет расти и развиваться в гармонии с самим собой и окружающим миром!
Принимаем сертификаты ПФДОи материнский капитал для оплаты занятий.
Скидки на комплексные абонементы.
Поддержка для детей, оказавшихся в ТЖС.
Китайский HSK
Хотите выучить китайский язык и получить сертификат HSK? В Калининграде это к нам! Авторская программа обучения, которая позволяет сдавать экзамен на уровень университетского китайского языка.
Для отработки школьной программы, работы или подготовки к поступлению. Обучаем Английскому с любого уровня, легко и понятно, в малых группах и индивидуально. Доступная стоимость и перспективы знания языка до любого уровня.
Гитара
Опытный музыкант и преподаватель научит нотной грамоте, поставит руки и разучит с вами любимые мелодии. Занятия для детей и взрослых.
Смысловое кино
Учим детей создавать фильмы, которые будут не только развлекательными, но и имеющими глубокий смысл. Навыки в кинопроизводстве мы связали с развитием личности в ребёнке. Так как созданные детьми фильмы будут нести в мир вечные и добрые ценности. Группы от 3 до 7 лет, с 7 до 10, и с 10 до 16 лет. Будущие актёры, сценаристы, режисёры, операторы, монтажёры, мы ждём вас!
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Подготовка к школе
Занятия для дошкольников от 4 лет. Математика, русский язык, окружающий мир, чтение — все базовые навыки для поступления в первый класс.
Детский турклуб
Поездки, лагеря, экскурсии на всех каникулах. Море позитивных и полезных путешествий и впечатлений на всю жизнь.
Комьюнити для родителей
Занимательные, творческие, интеллектуальные события и мероприятия для родителей. Бесплатное участие для родителей детей, занимающихся в ЦРК. Мы поём в караоке, играем в мафию, ходим на концерты, в лес и проходим различные тренинги… Более 12 мероприятий в месяц на любой вкус.
СамокаТри
Единственная в России школа СамокаТри при Спортклубе ЦРК. Уникальная методика сбалансированного физического развития для детей и взрослых. Занятия от 3 лет.
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Конфликтология для детей
Обучение детей навыкам решения конфликтов и развития эмоционального интеллекта. В рамках курса дети изучают причины конфликтов, учатся выражать свои эмоции и понимать чужие, а также развивают навыки общения и сотрудничества.