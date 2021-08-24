ФК «Калининград»

+7 (4012) 27-06-06
г. Калининград
Филиал «Горького», ул. Полковника Ефремова, д. 10, cпортзал ЦИТОиС
Филиал «SkyPark», ул. Валдайская, д. 9, ФОК «SKYPark»
Филиал «пр. Мира», ул. Бассейная, д. 40, cпортзал МАОУ СОШ №21
Филиал «Школа N 59», пер. Рассветный, д.5
Филиал «Чкаловск», мкр. Чкаловск, ул. Мира, д. 1, спортзал школы №11 в Чкаловске
Филиал «Аллея Смелых», ул. Аллея Смелых, д. 114, спортзал ФОК УОР
(Училища Олимпийского Резерва)
Филиал «Сельма», ул. Согласия, д. 39, cтадион «Янтарный» на Сельме
Филиал «Аксакова», ул. Флотская, д. 6, cпортзал МАОУ СОШ №57
Филиал «Ялтинская», ул. Ялтинская, д.66
Филиал «Косма-АВТОТОР», мкр. Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, д. 5,
ФОК «АВТОТОР-АРЕНА»
Филиал «Киевская», ул. Школьная, д. 2, спортзал школы №46
Филиал «Артиллерийская», ул. Артиллерийская, д. 61, спортзал школы №58
Филиал «Дзержинского», ул. Яблочная д.3А, корпус 1
Филиал «Гурьевск», ул. Калининградское шоссе, д. 6Бfckaliningrad.ru