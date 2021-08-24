ФК «Калининград»
Футбол — идеальный вид спорта для развития вашего ребенка
ФК «Калининград» — самый динамично развивающийся футбольный проект Калининградской области. Школа подготовки юных футболистов была создана в 2015 году и ранее носила название ДФК «Открытие».

Перед новым учебным годом открыт набор детей от трех лет и старше во все филиалы города. Пробная тренировка бесплатно.
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★ 1000 воспитанников


★ 13 филиалов


★ 6 партнеров

Проекты
  • Школа футбола
    Школа футбола для детей от трех лет, 13 филиалов в Калининграде, 1000 занимающихся воспитанников
  • Футболомания
    Начальная футбольная подготовка в детских садах, 15 детских садов, участвующих в программе, более 300 занимающихся
  • Открытие girls
    Специализированная подготовка девочек в футболе (участие в проекте UEFA: «PLAYMAKERS»)
  • Kaliningrad Cup
    Организация и проведение Всероссийских детских турниров по футболу
  • Футбольные сборы
    Организация и проведение летних учебно-тренировочных сборов
Подробнее о клубе
Футбол рядом с домом!
ФК «Калининград» проводит занятия в арендуемых спортивных залах в различных районах города Калининграда, позволяя заниматься детям в наиболее доступном для них по месту проживания спортзале.
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Тренерский состав
Непрерывный рекрутинг с акцентом на личностные качества кандидата (креативность, эмпатия, желание обучаться) формирует уникальный тренерский состав, способный вовлекать детей в тренировочный процесс путем дружелюбной и творческой атмосферы!
Тренерский состав
Верь! Люби! Побеждай!
Играй за Калининград!
Реклама. АНО «ФК «Калининград», ИНН 3906409101, Erid:LatgBzGpx
Футбольный клуб «Калининград»

+7 (4012) 27-06-06

г. Калининград

Филиал «Горького», ул. Полковника Ефремова, д. 10, cпортзал ЦИТОиС
Филиал «SkyPark», ул. Валдайская, д. 9, ФОК «SKYPark»
Филиал «пр. Мира», ул. Бассейная, д. 40, cпортзал МАОУ СОШ №21
Филиал «Школа N 59», пер. Рассветный, д.5
Филиал «Чкаловск», мкр. Чкаловск, ул. Мира, д. 1, спортзал школы №11 в Чкаловске
Филиал «Аллея Смелых», ул. Аллея Смелых, д. 114, спортзал ФОК УОР
(Училища Олимпийского Резерва)
Филиал «Сельма», ул. Согласия, д. 39, cтадион «Янтарный» на Сельме
Филиал «Аксакова», ул. Флотская, д. 6, cпортзал МАОУ СОШ №57
Филиал «Ялтинская», ул. Ялтинская, д.66
Филиал «Косма-АВТОТОР», мкр. Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, д. 5,
ФОК «АВТОТОР-АРЕНА»
Филиал «Киевская», ул. Школьная, д. 2, спортзал школы №46
Филиал «Артиллерийская», ул. Артиллерийская, д. 61, спортзал школы №58
Филиал «Дзержинского», ул. Яблочная д.3А, корпус 1
Филиал «Гурьевск», ул. Калининградское шоссе, д. 6Б

fckaliningrad.ru
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