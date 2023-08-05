Школа расположена в историческим центре Калининграда на ул. Леонова, 64 а, на первом этаже здания с отдельным входом. В нём располагаются только наши учебные классы, что очень важно и удобно: можно быть уверенным, что ребёнок в полной безопасности. В залах уложен специальный «балетный» пол: одновременно мягкое и пружинящее покрытие, позволяющее избежать профессиональных травм. Станки с дубовыми поручнями, авторская мебель, санузел — абсолютно все элементы школы созданы для максимального комфорта детей. В зале установлено пианино, чтобы ученики сразу приучались работать с живой музыкой и концертмейстером.

