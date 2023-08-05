«Маленькая Балерина»
Лицензированная школа балета для детей с 3-х до 12 лет
Как известно, настоящими профессионалами в спорте и искусстве могут стать только те, кто начал заниматься в раннем детстве. Чтобы не упустить момент, необходимо правильно оценить потенциал ребенка. Он становится понятен уже в 3-4 года. Правда, разглядеть талант не всегда под силу родителям. На помощь должны прийти профессионалы, которые смогут определить способности ребенка и направить их в нужное русло.
Как выбрать школу балета для ребенка?
Прежде всего, школа балета должна иметь образовательную лицензию — это гарантия квалифицированной работы. Балетных студий хватает, но немногие обладают действительно профессиональной командой. Школа балета «Маленькая Балерина» готовит детей к тому, чтобы по достижении 10−11 лет они могли поступить в ведущие балетные училища страны.
С какого возраста школа балета принимает детей?
Программа обучения рассчитана на учеников от 3 до 12 лет. Все воспитанники поделены на группы в соответствии с возрастом и уровнем подготовки. Отдельные группы целенаправленно готовят детей к поступлению в балетные училища. Занятия в школе проходят как в первой, так и во второй половине дня, в зависимости от предпочтений и возможностей учеников.
Кто преподает в школе балета?
В школе сформирован очень сильный преподавательский состав. Обязательное требование — наличие высшего хореографического образования и сценический опыт работы в театре в качестве артиста балета.
Как воспитанники школы демонстрируют свои успехи?
Ежегодно педагоги школы ставят балетные спектакли, которые завораживают своими масштабами и позволяют детям выступать на лучших театральных площадках Калининграда. Для оформления сцены приглашённые художники рисуют настоящие театральные задники, создают объёмные декорации, портнихи отшивают десятки костюмов. В следующем году школа балета планирует показ спектакля в сопровождении живого оркестра. Это будет уникальный опыт для каждого ученика!
Где находится школа?
Школа расположена в историческим центре Калининграда на ул. Леонова, 64 а, на первом этаже здания с отдельным входом. В нём располагаются только наши учебные классы, что очень важно и удобно: можно быть уверенным, что ребёнок в полной безопасности. В залах уложен специальный «балетный» пол: одновременно мягкое и пружинящее покрытие, позволяющее избежать профессиональных травм. Станки с дубовыми поручнями, авторская мебель, санузел — абсолютно все элементы школы созданы для максимального комфорта детей. В зале установлено пианино, чтобы ученики сразу приучались работать с живой музыкой и концертмейстером.
Досуг воспитанников
Одна из ключевых задач педагогов школы — эстетическое развитие маленьких балерин и воспитание хорошего вкуса. Поэтому вместе с учениками педагоги часто посещают театры, музеи, выставки. Летом школа организует выездные тематические лагеря. В разработке совместный проект с немецкими партнёрами, который даст возможность ученикам школы показать спектакль в Дрездене. Кроме того, на базе школы балета проводятся интенсивы, мастер-классы, просмотры. Например, в школе проходил мастер-класс по классическому танцу Евгении Образцовой, прима-балерина Большого Тетра и просмотры поступающих в Академию А.Я. Вагановой.
Что дают детям занятия в балетной школе кроме профессиональной подготовки?
Координированность балетных движений считается одной из лучших тренировок для мозга. Ребята, занимающиеся балетом, быстрее, точнее, лучше усваивают информацию. Занятия очень полезны для детей с самого раннего возраста: формируются красивая осанка, фигура, походка, появляется гибкость и плавность движений, тело всегда находится в тонусе. Кроме того, воспитанники учатся дисциплине и правильному уходу за собой. Неудивительно, что именно балерины и балетные танцоры во все времена становились объектами восхищения.
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6 причин учиться
именно в школе балета «Маленькая Балерина»
  • Сильнейший преподавательский состав: премиальный уровень школы позволяет приглашать наиболее востребованных преподавателей
  • Уровень оснащения школы соответствует высоким требованиям родителей
  • Школа помогает и тем, кто хочет стать профессиональным танцором, и тем, кто просто хочет получить дополнительное развитие
  • На базе школы создан театр «‎Маленькая Балерина»: раннее профориентирование по профессии «артист балета»
  • Ежегодные отчетные спектакли проходят на сценах ведущих театров Калининграда и становятся событием культурной жизни города
  • Ученики школы успешно проходят отбор в МГАХ и другие профессиональные хореографические учебные заведения
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Калининград, ул. Леонова, 64а тел. 336-008 balet39.ru
Калининград, ул. Леонова, 64а

тел. 336-008

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