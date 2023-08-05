Координированность балетных движений считается одной из лучших тренировок для мозга. Ребята, занимающиеся балетом, быстрее, точнее, лучше усваивают информацию. Занятия очень полезны для детей с самого раннего возраста: формируются красивая осанка, фигура, походка, появляется гибкость и плавность движений, тело всегда находится в тонусе. Кроме того, воспитанники учатся дисциплине и правильному уходу за собой. Неудивительно, что именно балерины и балетные танцоры во все времена становились объектами восхищения.