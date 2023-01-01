Школа ниндзя

Ниндзя — воины под покровом тьмы, беспощадные, таинственные, непревзойденные шпионы и воители, обладающие почти нечеловеческими способностями, они не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить задание.



Добро пожаловать в нашу школу, практикующую боевые искусства легендарных воинов-теней Японии — ниндзюцу/нинпо и боевые искусства самураев. Школа является официальным представителем в России Всемирной Федерации Боевых Искусств — Генбукан G.W.N.B.F (Япония).

