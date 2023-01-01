Развитие высших человеческих ценностей через силу духа и тела
Ниндзя — воины под покровом тьмы, беспощадные, таинственные, непревзойденные шпионы и воители, обладающие почти нечеловеческими способностями, они не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить задание.
Добро пожаловать в нашу школу, практикующую боевые искусства легендарных воинов-теней Японии — ниндзюцу/нинпо и боевые искусства самураев. Школа является официальным представителем в России Всемирной Федерации Боевых Искусств — Генбукан G.W.N.B.F (Япония).
Глава школы г. Калининград (РФ) — Лемаев Сергей Петрович.
Стаж занятий боевыми исскуствами и восточными единоборствами более 25 лет.
Квалификация:
— Генбукан нинпо тай-дзюцу — 2-й дан черный пояс, Буки-дзютсу (работа с традиционным оружием) инструктор, Член Международной Федерации Генбукан (Япония); — Кобудо — инструктор, прямой ученик грандмастера Казитсука Ясуси (Япония).
До занятий допускаются все желающие независимо от исходного физического состояния и навыков, взрослые без возрастных ограничений и не имеющие медицинских противопоказаний.
младшая детская группа с 4-х лет
старшая детская группа с 7-ми лет (1-я и 2-я смены)
взрослая группа с 14-ти лет
Занятия для младших групп проходят в максимально игровой атмосфере с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Тренировки проводит инструктор с высшим психолого-педагогическим образованием — Ливинцева Анна Вадимовна.
На тренировках изучаются и отрабатываются традиционные приёмы защиты и нападения, а также их современные адаптации. Обучение ведётся по международным программам, утвержденным в Японии, с возможностью аттестации и получения сертификата.
Большое внимание уделяется:
выработке выносливости
дисциплинированности
уважению к старшим
командному духу
взаимовыручке
самостоятельности
Школа ниндзя — это уникальная система подготовки, нацеленная на всестороннее развитие ребенка. Программа включает целый комплекс упражнений и заданий, которые помогают детям становиться сильнее, смышленее, самостоятельнее, легко адаптироваться к новым условиям, учат взаимодействовать в команде и идти к своей цели.
Реклама. Ливинцева А. В., ИНН 390802822018, Erid:LatgBywRS