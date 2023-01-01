Детский юношеский спортивный коллектив рукопашного боя «Рысь»
Воспитываем спортивных, волевых и целеустремленных детей
«
«Нет в русских лесах сметливее и ловчее охотницы, способной одним прыжком свалить годовалого оленя или вцепиться мертвой хваткой в холку кабану. Нет матери заботливее и преданнее для своих малышей. Нет бесстрашнее и яростнее бойца, готового сойтись в смертельной схватке с любым врагом… Высший символ воинской доблести — шкуру рыси — носили на плечах только самые опытные и закаленные в боях древнеславянские воины, веря, что к ним переходит сила, хитрость, ловкость и бесстрашие её хозяйки…» Виталий Бианки
»
Детский юношеский школьный спортивный коллектив боевых искусств «Рысь» был создан под руководством тренеров Юрия и Елены Васильевых 15 сентября 1995 года в средней школе № 50 города Калининграда. Сначала это была маленькая спортивная секция из 20 человек, а сейчас это известная в области и в России детская спортивная организация. С мая 1997 г. коллектив принят в Санкт-Петербургскую международную лигу боевых искусств и получил право международной аттестации спортсменов.
Спортивный коллектив «Рысь» является полноправным членом Калининградской областной федерации рукопашного боя и имеет свою детскую команду. В 2012 году его спортивные группы вошли в состав спортивной школы №13 по кикбоксингу и рукопашному бою, где и работают в настоящее время. В спортивные группы набираются дети, годные по состоянию здоровья к занятию спортом, с 6 до 17 лет.
В настоящее время ДЮСК «Рысь» — крепкий коллектив тренеров и спортсменов, сложившийся за годы его работы. За 28 лет в нём занимались более 1700 юных спортсменов. Больше половины из них пошли в жизнь, став победителями и призерами городских и областных соревнований по рукопашному бою, дзюдо, самбо и кикбоксингу, получив спортивный разряд, мощную моральную закалку, уверенно овладев навыками личной самообороны.
С 1998 года спортсмены коллектива принимают участие во всероссийских и региональных соревнованиях по рукопашному бою, где одержали не одну сотню побед, защищая спортивную честь родного города. Есть среди воспитанников коллектива мастера спорта, более двух десятков кандидатов в мастера и большое количество спортсменов взрослых и юношеских разрядов.
Стараниями тренеров в коллективе создается атмосфера крепкой спортивной дружбы, гордости за свой вид спорта, свой коллектив, свою команду. И ребят объединяет не только спорт, но и общие интересы. Регулярно проходят спортивные праздники. Есть и свои традиции. Одна из самых красивых — ежегодный праздник посвящения в спортсмены «Первый поединок». Опытные спортсмены готовят и выводят новичков на первый бой и торжественно повязывают им белые и красные пояса бойцов.
Программа обучения юных спортсменов в полной мере соответствует требованиям мировой единоборской практики и предусматривает уровни подготовки, освоив которые спортсмены получают право ношения пояса соответствующего цвета. Членство в Санкт-Петербургской международной Лиге боевых искусств дает право подтверждать их спортивную квалификацию документом международного образца: дипломом Международной Лиги боевых искусств.
В программе:
История, традиции и этикет единоборств мира
Ударная техника, где изучаются основы каратэ и кикбоксинга
Борцовская подготовка предусматривает овладение самбо и дзюдо до уровня первого разряда
Боевой раздел — овладение техникой самообороны и задержания вооруженного противника
Уделяется в коллективе огромное внимание военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества и общественного правопорядка. Да это и неудивительно: многие его воспитанники выбрали эти профессии или собираются это сделать, причем мечтают о службе именно в элитных спецподразделениях: морской пехоте, разведке, погранвойсках или СОБРе. И наш коллектив помогает им в этом.
Реклама. Васильев Ю. В., ИНН 390403023567, Erid:LatgC8LTi
Детский юношеский спортивный коллектив рукопашного боя «Рысь»