Детский юношеский спортивный коллектив рукопашного боя «Рысь»

«Нет в русских лесах сметливее и ловчее охотницы, способной одним прыжком свалить годовалого оленя или вцепиться мертвой хваткой в холку кабану. Нет матери заботливее и преданнее для своих малышей. Нет бесстрашнее и яростнее бойца, готового сойтись в смертельной схватке с любым врагом… Высший символ воинской доблести — шкуру рыси — носили на плечах только самые опытные и закаленные в боях древнеславянские воины, веря, что к ним переходит сила, хитрость, ловкость и бесстрашие её хозяйки…» Виталий Бианки

