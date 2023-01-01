Детская школа дизайна — это творческая мастерская для современных детей, которые хотят научиться хорошо рисовать и попробовать себя в профессиях: архитектор, дизайнер, модельер, художник театра и кино, визажист, художник, каллиграф. Приглашаем творческих детей и подростков от 5 до 17 лет. Мы предлагаем разные направления творческого развития под руководством опытных наставников.
С детьми и подростками работают опытные наставники, практикующие художники, дизайнеры, архитекторы. Наша миссия — поиск и развитие юных талантов, передача художественного опыта и дизайн-мышления.
Наши две творческие студии — это современные, оснащенные всем необходимым пространства для занятий в доброжелательной творческой атмосфере. У нас небольшие группы, мы уделяем внимание каждому ребенку и его индивидуальности.
Группы формируются в течение всего учебного года, начиная с августа. Когда записаться: лучше всего сейчас! Занятия начинаем 4 сентября.
Творческие группы для детей 5-6 лет, 7-9 лет, 10-15 лет
За время занятий ребята знакомятся с разными материалами, инструментами, техниками, узнают про творческие профессии. Мы учим рисовать, даем основы изобразительной грамоты: графика и ее виды, живопись и основы цветоведения, композиция, пластилиновая скульптура, аппликация.
Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. Стоимость абонемента на 8 занятий — 3200 рублей.
Подготовка к поступлению в Детскую художественную школу для детей 10-12 лет
Ежегодно наши юные художники успешно поступают в ДХШ и школы искусств.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс — 1 учебный год. Стоимость — 3600 рублей в месяц.
Мода и стиль для подростков 11-17 лет
Подростки изучают историю моды ХХ века, историю создания и становления известных домов моды, рисуют fashion-эскизы в разных стилях (от классики до авангарда). Наставник Павлова Ольга Владимировна — дизайнер, декоратор, автор программы «Мода и Стиль».
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс 1 учебный год. Стоимость — 4000 рублей в месяц.
Художник театра и кино для подростков 10-17 лет
Это курс для тех, кто увлекается косплеем, интересуется закулисьем театра или мечтает стать мастером киноиндустрии. Наставник Белобородова Дарья Андреевна (художник, гримёр, бутафор) научит изготавливать необычные вещи по вашим эскизам и идеям.
Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс 1 учебный год. Стоимость — 4000 рублей в месяц.
Курс «Макияж и грим» для подростков 10−17 лет
Наставник Белобородова Дарья Андреевна (художник, визажист, гримёр, бутафор) знакомит подростков с основными видами макияжа и косметики. Девочки подробно разбирают косметические продукты, занимаются постановкой руки, учатся различным техникам макияжа и изучают тонкости цветоведения и теорию визажа. Занятия 1 раз в неделю по 2,5 часа, курс 12 занятий. В учебном году 2 потока: октябрь-декабрь и февраль-апрель. Стоимость — 4000 рублей в месяц. Запись на первый поток в сентябре, на второй поток — до 20 января.
Мастерская «Текстильная кукла» для подростков 10−17 лет
Мечтаете сшить себе милого друга, но не знаете как? Мы расскажем, покажем и научим Хотите попробовать себя в роли дизайнера одежды? Легко! Поймаем вдохновение и начнем создавать необыкновенные наряды для кукол. Будем вместе мечтать, творить и радоваться! Автор кукольной мастерской — Куртабашева Юлия Евгеньевна, педагог изобразительного и декоративно прикладного искусства.
Занятия 1 раз в неделю по 3 часа. Стоимость — 4000 рублей в месяц.
Архитектурная мастерская для детей 7-9 лет и подростков 11-17 лет
В нашей мастерской ребята узнают теорию архитектуры и строительства, учатся придумывать и воплощать свои проекты, создают макеты из разных материалов. Наставник — архитектор и градостроитель Кузлянова Надежда Сергеевна.
Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость — 4000 рублей в месяц.
Курс «Основы графического дизайна» для подростков 11-17 лет
Это направление для ребят, заинтересованных в изучении графического дизайна и желающих найти свой путь в нем. Мы научим: - Основам работы в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, blender - Дизайнерскому видению и мышлению - Профессиональной подаче своих работ - Создавать свой собственный мерч - Диджитал-иллюстрации, коллажированию, 3D и многому другому, чтобы каждый нашел то, что ему по душе Для занятий нужен свой ноутбук. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость — 4000 рублей в месяц.
Каллиграфия для детей и подростков 8-17 лет
О пользе занятий каллиграфией написано немало научных трудов. Занимаясь у нас, ребенок: — улучшит свой почерк и осанку — научится писать тушью и пером шрифт «итальянский курсив», слова и фразы — узнает о применении каллиграфии в современном мире — сделает цветные каллиграфические открытки, которые мы напечатаем в типографии в подарок. Автор курса Татьяна Александровна Плоткина — художник-педагог, член Союза дизайнеров России.
Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость — 3200 рублей в месяц.
Летом мы проводим пленэры для детей 7-17 лет
Наши пленэры в Калининградском зоопарке и в живописных местах города — больше, чем рисование на свежем воздухе. Ребята узнают об архитектурных стилях и об истории города на экскурсиях «Архитектура района Кёнигсберга Амалиенау», «История в архитектуре» в парке миниатюр, о немецкой Академии художеств, об удивительных растениях на ботанической экскурсии «Памятники живой природы».
Занятия по 2,5 часа, стоимость 1 занятия — 500 рублей.
Мы закладываем фундамент творческих профессий!
Услуги не являются образовательными
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