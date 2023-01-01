«Детская школа дизайна»

Это направление для ребят, заинтересованных в изучении графического дизайна и желающих найти свой путь в нем. Мы научим:

- Основам работы в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, blender

- Дизайнерскому видению и мышлению

- Профессиональной подаче своих работ

- Создавать свой собственный мерч

- Диджитал-иллюстрации, коллажированию, 3D и многому другому, чтобы каждый нашел то, что ему по душе

Для занятий нужен свой ноутбук.



Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. Стоимость — 4000 рублей в месяц.

