Высококвалифицированные репетиторы в центре города
Здесь работают высококвалифицированные педагоги, главная цель которых — обеспечить ученикам такой уровень знаний, который позволит в будущем решать важные задачи в жизни.
Педагоги имеют большой опыт репетиторской практики, в том числе с детьми, имеющими особенности развития. Также несомненные преимущества нашего центра — удобное расположение и отличные цены (750 рублей за одно индивидуальное занятие).
Какие задачи решают наши ученики?
Репетиторский центр «Сектор знаний» работает с детьми от 5 лет и учащимися любого возраста.
Если вашему ребенку необходимо подтянуть знания по разным предметам, подготовиться к сдаче ЕГЭ или ОГЭ, наши преподаватели помогут справиться с этими задачами блестяще.
Также в числе наших учащихся взрослые люди, уже окончившие школу и даже университет, которым требуется хорошее знание разных предметов, в том числе иностранных языков.
Хотите подготовиться к путешествиям, приему иностранных гостей или даже переезду в другую страну? Тогда вам нужно идти учиться к нам.
Высококвалифицированные опытные педагоги, удобное расположение в центре, хорошие цены — все эти преимущества говорят сами за себя.
Что преподаем?
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Польский язык
Испанский язык
Итальянский язык
Чешский язык
Армянский язык
Корейский язык
Китайский язык
Русский как иностранный
Культурология
Шахматы
Информатика
Философия
Кто наши преподаватели?
Реймер Ольга Александровна
Преподаёт русский язык и литературу. Закончила Новокузнецкий государственный педагогический институт (1993 г.), диплом с отличием. Томский государственный университет (2000 г.), очная аспирантура по кафедре Общего литературоведения, защита диссертации с присвоением учёной степени. Кандидат филологических наук, ВАК 2005 г.: присвоение ученого звания доцент, 2015 г. — почётный работник высшего профобразования. 27 лет преподавания в вузе, опыт работы в качестве председателя предметной комиссии по дисциплине «русский язык, преподавателя подготовительных курсов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Ольга Владимировна Владимирова
Педагог по математике и физике с более чем 10-летнем стажем репетиторской деятельности. Окончила математический факультет БФУ им. Канта, аспирантуру, работала в нескольких учебных центрах, в 2010—2019 преподавала в Калининградском областном институте развития образования. У Ольги Владимировны есть опыт работы с детьми, имеющими особенности развития и здоровья.
Елена Владимировна Слободяник
Преподает английский язык, русский язык как иностранный, магистр филологии, окончила магистратуру с красным дипломом, имеет международно признанную квалификацию — сертификаты TKT (2016 г). Параллельно с работой в нашем центре Елена Владимировна преподает русский язык как иностранный в БФУ им. И. Канта. Опыт репетиторской деятельности более 5 лет.
Карякина Наталья Олеговна
Преподаватель химии первой квалификационной категории. В 1983 году окончила Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина (химический факультет). Педагогический стаж 27 лет.
Снапелева Наталья Анатольевна
Преподает биологию и химию. Окончила КГУ (БФУ им. Канта), факультет биологии и химии, преподаватель биологии и химии. Работает в БФУ им. Канта. Опыт репетиторской деятельности - 15 лет.
Мухина Алёна Валерьевна
Окончила Балтийский федеральный университет им. И. Канта (исторический факультет) по специальности «Культуролог», «Преподаватель культурологии». На протяжении шести лет работала в Областном музыкальном театре. Имеет опыт музейной работы — более двух лет занимала должность ведущего научного сотрудника в музее им. И. Канта при концертно-музейном комплексе «Кафедральный собор». Обучается по специальности «Графический дизайнер». Опыт репетиторской деятельности — 10 лет.
Все преподаватели имеют высокую квалификацию и серьезный опыт работы с детьми и взрослыми. В этом легко убедиться уже на первом занятии. Звоните — и вас запишут на удобное для вас время!
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Репетиторский центр «Сектор знаний»
г. Калининград, Площадь Победы, 4, 4-й подъезд, 5-й этаж, каб. 18; г. Калининград, Черняховского, 6, 3-й этаж, каб. 316 +7 909 779 11 92