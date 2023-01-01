Репетиторский центр «Сектор знаний»
Высококвалифицированные репетиторы в центре города

Здесь работают высококвалифицированные педагоги, главная цель которых — обеспечить ученикам такой уровень знаний, который позволит в будущем решать важные задачи в жизни.

Педагоги имеют большой опыт репетиторской практики, в том числе с детьми, имеющими особенности развития. Также несомненные преимущества нашего центра — удобное расположение и отличные цены (750 рублей за одно индивидуальное занятие).
Какие задачи решают наши ученики?
Репетиторский центр «Сектор знаний» работает с детьми от 5 лет и учащимися любого возраста.

Если вашему ребенку необходимо подтянуть знания по разным предметам, подготовиться к сдаче ЕГЭ или ОГЭ, наши преподаватели помогут справиться с этими задачами блестяще.

Также в числе наших учащихся взрослые люди, уже окончившие школу и даже университет, которым требуется хорошее знание разных предметов, в том числе иностранных языков.

Хотите подготовиться к путешествиям, приему иностранных гостей или даже переезду в другую страну? Тогда вам нужно идти учиться к нам.
Высококвалифицированные опытные педагоги, удобное расположение в центре, хорошие цены — все эти преимущества говорят сами за себя.

Что преподаем?
  • Русский язык
  • Литература
  • Математика
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • История
  • Обществознание
  • Английский язык
  • Французский язык
  • Немецкий язык
  • Польский язык
  • Испанский язык
  • Итальянский язык
  • Чешский язык
  • Армянский язык
  • Корейский язык
  • Китайский язык
  • Русский как иностранный
  • Культурология
  • Шахматы
  • Информатика
  • Философия
Кто наши преподаватели?

Реймер Ольга Александровна
Преподаёт русский язык и литературу.
Закончила Новокузнецкий государственный педагогический институт (1993 г.), диплом с отличием. Томский государственный университет (2000 г.), очная аспирантура по кафедре Общего литературоведения, защита диссертации с присвоением учёной степени. Кандидат филологических наук, ВАК 2005 г.: присвоение ученого звания доцент, 2015 г. — почётный работник высшего профобразования. 27 лет преподавания в вузе, опыт работы в качестве председателя предметной комиссии по дисциплине «русский язык, преподавателя подготовительных курсов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Ольга Владимировна Владимирова
Педагог по математике и физике с более чем 10-летнем стажем репетиторской деятельности. Окончила математический факультет БФУ им. Канта, аспирантуру, работала в нескольких учебных центрах, в 2010—2019 преподавала в Калининградском областном институте развития образования. У Ольги Владимировны есть опыт работы с детьми, имеющими особенности развития и здоровья.


Елена Владимировна Слободяник
Преподает английский язык, русский язык как иностранный, магистр филологии, окончила магистратуру с красным дипломом, имеет международно признанную квалификацию — сертификаты TKT (2016 г). Параллельно с работой в нашем центре Елена Владимировна преподает русский язык как иностранный в БФУ им. И. Канта. Опыт репетиторской деятельности более 5 лет.

Карякина Наталья Олеговна


Преподаватель химии первой квалификационной категории. В 1983 году окончила Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина (химический факультет). Педагогический стаж 27 лет.

Снапелева Наталья Анатольевна

Преподает биологию и химию.
Окончила КГУ (БФУ им. Канта), факультет биологии и химии, преподаватель биологии и химии.
Работает в БФУ им. Канта.
Опыт репетиторской деятельности - 15 лет.
Мухина Алёна Валерьевна

Окончила Балтийский федеральный университет им. И. Канта (исторический факультет) по специальности «Культуролог», «Преподаватель культурологии». На протяжении шести лет работала в Областном музыкальном театре.
Имеет опыт музейной работы — более двух лет занимала должность ведущего научного сотрудника в музее им. И. Канта при концертно-музейном комплексе «Кафедральный собор».
Обучается по специальности «Графический дизайнер».
Опыт репетиторской деятельности — 10 лет.
Все преподаватели имеют высокую квалификацию и серьезный опыт работы с детьми и взрослыми. В этом легко убедиться уже на первом занятии. Звоните — и вас запишут на удобное для вас время!
Реклама. Бадалян Л. Г., ИНН 771682414511, Erid:LatgBj8BJ
Репетиторский центр «Сектор знаний»
г. Калининград, Площадь Победы, 4,
4-й подъезд, 5-й этаж, каб. 18;
г. Калининград, Черняховского, 6, 3-й этаж, каб. 316
+7 909 779 11 92

Часы работы: с 9:00 до 21:00
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