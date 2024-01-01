Путеводитель для родителей — 2024

Все о студиях и центрах развития детей и подростков в Калининграде
Осень — идеальное время, чтобы не только сосредоточиться на учебе, но и выбрать полезное и увлекательное занятие для вашего ребенка! Правильно организованный досуг — это ключ к гармоничному развитию, который может оказать не меньшее влияние, чем школа. Мы готовы помочь вам найти то, что действительно увлечет и вдохновит вашего ребенка!
Физическая активность? Спортивные секции ждут! Любит мастерить и создавать что-то новое? Есть подходящие кружки! Вдохновляют интеллектуальные задачи, мечтает разрабатывать игры или выступать на сцене? Мы собрали список студий и курсов по интересам.

Или, возможно, нужно качественно подготовиться к ЕГЭ или подтянуть иностранный язык? Вам помогут подобрать то, что идеально соответствует потребностям и способностям вашего ребенка. Мы составили список проверенных секций и центров, которые помогут сделать ваш выбор легким и правильным. Подарите ребенку возможность развиваться с удовольствием!
Интеллектуально-творческие студии
Спортивные
секции

Интеллектуально-творческие студии

Детская архитектурная школа «ШАГ»
Столярная мастерская для детей «Туки-Туки»
Универсальная школа «Meerkat-lab» и «Amakids»
Студия иностранных языков «INЯЗ Студия»
Центр Развития Культуры
Компьютерная Академия ТОП
Сеть секций робототехники «Лига Роботов»
«Балтийский академический центр»
Центр раннего развития «Первые шаги»
Академия английского языка IT TOP ENGLISH

Спортивные секции

Школа танцевально-эстетического воспитания «Северо-Запад»
Клуб художественной гимнастики «Фортуна спорт»
Детская футбольная школа «Юниор»
«Маленькая Балерина»
Школа танца Юлии Мягковой «IM DANCE»
«Ника Спорт»
Заглавное изображение: freepik.com
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