Путеводитель для родителей — 2024

Осень — идеальное время, чтобы не только сосредоточиться на учебе, но и выбрать полезное и увлекательное занятие для вашего ребенка! Правильно организованный досуг — это ключ к гармоничному развитию, который может оказать не меньшее влияние, чем школа. Мы готовы помочь вам найти то, что действительно увлечет и вдохновит вашего ребенка!

