«Балтийский академический центр»
Мы делаем детей счастливыми, открывая им возможности для познания мира!
«Балтийский академический центр» позволяет в одном центре совместить фундаментальную подготовку с прикладной и гуманитарной, что обеспечит гармоничное развитие ребенка.
«Роботрек. Лига юных инженеров» — динамичный и развивающийся проект «Балтийского академического центра», опирающийся на традиции и учитывающий современные тренды в образовании и науке.
Наличие Лицензии на осуществление образовательной деятельности N 2139 от 12.09.2019г. дает родителям возможность получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, удостоверяет соответствие помещений, оборудования, условий обучения в Центре государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Центр имеет возможность провести оплату средствами материнского капитала
Цель систематических занятий в Центре — уже сейчас начать готовить детей к тому, чтобы в будущем они стали специалистами, востребованными на рынке труда.
«Балтийский академический центр» осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:
Робототехника
Программирование
Иностранные языки
Шахматы
Подготовка к школе
Медиастудия (школа блогеров)
Зимний и летний интенсив
Логопед
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Регулярные занятия программированием, робототехникой, шахматами полезны каждому ребенку, они:
    Развивают культуру мышления, мелкую моторику, память, внимание;
    «Прокачивают» воображение, логику, абстрактное мышление, творческие способности;
    Знакомят с законами математики и физики и дают возможность увидеть их работу в действии, понять окружающий нас мир;
    Развивают аккуратность, дисциплину и усидчивость, целеустремленность;
    Учат концентрироваться, работать в команде;
    Повышают обучаемость и помогают выработать характер.
    Иностранный язык необходим каждому специалисту, чтобы:
    Понимать тексты на иностранном языке;
    Свободно беседовать на профессиональные темы;
    Быть способным анализировать иностранные материалы и, конечно же, программировать.

    На занятиях по подготовке к школе в «БалтАкадемЦентре»:
    Соблюдается преемственность между дошкольным и школьным образованием;
    Ребенок адаптируется к требованиям большинства школ;
    Используются современные и актуальные методики;
    Первый год школы не превратится в стресс для ребенка и его родителей.

    В «Школе блогеров» и Медиастудии «БалтАкадемЦентра» ребенок:
    Научится основам блогерской профессии, журналистики;
    Узнает специфику самых популярных соц.сетей и видеохостингов;
    Изучит основы фото- и видеосъемки и монтажа;
    Создаст свой личный бренд;
    Освоит актерские навыки;
    Сможет создавать креативный контент;
    Научится успешно продвигать свой аккаунт.
    Мы раскрываем таланты!
    На занятиях используются передовые технологии и учебные программы Международной сети клубов «Роботрек» (г. Санкт-Петербург), и разработки «БалтАкадемЦентра» (г. Калининград).

    Занятия проводятся в помещении Центра, а также в онлайн-режиме и в смешанном формате (онлайн+оффлайн).

    Все тренеры и педагоги центра проходят обязательное регулярное внутреннее обучение по программам компании «Роботрек» (г. Санкт-Петербург) и «Балтийского академического центра» (г. Калининград). Ассистенты и тренеры работают под руководством и контролем ведущих специалистов «БалтАкадемЦентра», имеющих профильное образование, большой педагогический опыт, ученые степени и звания.

    Наши воспитанники принимают участие в конкурсах и соревнованиях (всероссийские соревнования «Деталька», «Деталька. Калининград», «ТехноЛогика», конкурс по программированию «Хакатоша» и др.), позволяющих пополнить портфолио ребят дипломами и грамотами, подтверждающими их достижения.

    Приходи в «Роботрек. Лигу юных инженеров» и «БалтАкадемЦентр» и прокачай себя для успешного цифрового будущего!
    Реклама. ООО «Балтийский академический центр», ИНН 3906286202. Erid: 2VSb5wNayyz
    «Балтийский академический центр»
    г. Калининград
    ул. Фермора, 5 (Сельма)
    +7 (4012) 40 16 08
    +7 (4012) 410 420

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