«Балтийский академический центр»

На занятиях по подготовке к школе в «БалтАкадемЦентре»:

● Соблюдается преемственность между дошкольным и школьным образованием;

● Ребенок адаптируется к требованиям большинства школ;

● Используются современные и актуальные методики;

● Первый год школы не превратится в стресс для ребенка и его родителей.



