Универсальная школа Meerkat-lab и Amakids

Хотите подтянуть иностранные язык не выходя из дома или с работы?
В этом случае вам помогут онлайн-уроки
— новый способ сочетания современных методов обучения и взаимодействия с вашим преподавателем и сокурсниками со всего мира.
Занятия проводят как русскоязычные преподаватели, так и носители языка.
Стоимость одного урока — от 700 до 1200 рублей.
С нами сотрудничают только сертифицированные педагоги
, вы сами устанавливаете удобное для вас время занятий, ваш личный преподаватель следит за прогрессом обучения.