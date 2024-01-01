Универсальная школа Meerkat-lab и Amakids

• Занятия проходят в удобное время на ул. Карла Маркса, 10, ул. Артиллерийской, 58, и ул. Артиллерийской, 79 (хорошая транспортная доступность).



• Мы используем коммуникативный метод обучения — студенты погружаются в языковую среду с момента знакомства с преподавателем, что дает им возможность начать говорить на изучаемом языке уже на первом занятии.



• Методика полного погружения позволяет быстрее научиться воспринимать иностранную речь на слух, предупреждает появление языкового барьера или избавляет от него.



• Даже те, кто никогда не учил язык ранее, овладевают ключевыми фразами и уверенно ими оперируют уже концу первого занятия!