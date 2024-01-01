Универсальная школа Meerkat-lab и Amakids
Учись, путешествуй, работай

В универсальной школе Meerkat-lab и Amakids ваши дети не только научатся говорить на иностранных языках, включая такие экзотические для нашего региона, как арабский, китайский и болгарский. Но и смогут с пользой провести время после школы и сделать домашнее задание в продленке, позанимаются в ИЗО-студии, пообщаются в разговорном клубе.
Самые маленькие наши ученики смогут посетить школу раннего развития, ребята постарше — получить углубленные знания у репетиторов по физике, математике и русскому языку. Работает также подготовка к школе.

Занятия в Meerkat-lab и Amakids рассчитаны на детей с 4 лет и старше, а также для взрослых любого возраста — мы предлагаем обучение иностранным языкам индивидуально, в группах, возможны и онлайн-занятия с носителями языков. Есть отдельные программы для пенсионеров.

Ведется запись на новый учебный год.
Наши основные направления:
Дошколята
  • углубленная подготовка к школе
  • ИЗО-студия, лепка
  • иностранные языки
  • логопед
  • нейропсихолог
  • шахматы
Школьники
    • каллиграфия
    • ментальная арифметика на Артиллерийской
    • физика, математика, русский и литература
    • продленка, городской лагерь
    • скорочтение на Артиллерийской
    Взрослые
    • иностранные языки
      Стоимость
      Почему нужно учиться вместе с Meerkat
      • Занятия проходят в удобное время на ул. Карла Маркса, 10, ул. Артиллерийской, 58, и ул. Артиллерийской, 79 (хорошая транспортная доступность).

      • Мы используем коммуникативный метод обучения — студенты погружаются в языковую среду с момента знакомства с преподавателем, что дает им возможность начать говорить на изучаемом языке уже на первом занятии.

      • Методика полного погружения позволяет быстрее научиться воспринимать иностранную речь на слух, предупреждает появление языкового барьера или избавляет от него.

      • Даже те, кто никогда не учил язык ранее, овладевают ключевыми фразами и уверенно ими оперируют уже концу первого занятия!
      Хотите подтянуть иностранные язык не выходя из дома или с работы?
      В этом случае вам помогут онлайн-уроки — новый способ сочетания современных методов обучения и взаимодействия с вашим преподавателем и сокурсниками со всего мира.

      Занятия проводят как русскоязычные преподаватели, так и носители языка.
      Стоимость одного урока — от 700 до 1200 рублей.
      С нами сотрудничают только сертифицированные педагоги, вы сами устанавливаете удобное для вас время занятий, ваш личный преподаватель следит за прогрессом обучения.
      Вы думаете, с чего начать? Пройдите бесплатный вводный урок, а универсальная школа Meerkat-lab сформулирует для вас цели, определит уровень знаний, расскажет про учебную программу.

      Приглашайте друзей на курсы, и мы подарим каждому по 2 бесплатных урока в Skype. Учитесь с семьей и получайте скидки!
      Реклама. ИП Бабыкина Евгения Сергеевна, ИНН 550724739779 Erid: 2VSb5xofKB6
      Универсальная школа «Meerkat-lab»

      г. Калининград, ул. Карла Маркса, 10, 3 этаж, аудиторные занятия

      г. Калининград, ул. Артиллерийская, 58 а

      Amakids & Meerkat

      г. Калининград, ул. Артиллерийская, 79

      Тел. +7 (4012) 901-291

      meerkat-lab.ru

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