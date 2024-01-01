Детская архитектурная школа «ШАГ»

Для детей от 14 лет разработана авторская программа изучения начертательной геометрии, черчение, архитектурный рисунок, академический рисунок. Это необходимые предметы для поступления ВУЗ. Все наши ученики смело сдают экзамены, поступают в ВУЗ и получают профессии своей мечты. Это не только архитекторы, но и инженеры, конструкторы, и разные направления в дизайне.



Успех обеспечен тем, что методика разработана Членом Союза Архитекторов И. М. Кузнецовым. В методику вложен глубокий опыт работы, как преподавателем, так и архитектором в деле. Наши преподаватели — это действующие архитекторы, которые продолжают своё развитие в профессии и готовы передавать знания детям.