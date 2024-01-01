Детская архитектурная школа «ШАГ»

Здесь рождаются будущие архитекторы


Детская архитектурная школа «ШАГ» — это архитектурный центр, где рождаются будущие архитекторы. Здесь дети от 7 до 17 лет имеют возможность погрузиться в мир архитектуры и развить свое творческое мышление.

Мы стремимся создать вдохновляющую среду, где дети могут обмениваться идеями, экспериментировать и воплощать свои самые смелые задумки. Основа нашей методики — это использование учебных материалов европейских архитектурных школ и опыт работы профессиональных архитекторов
Мы предоставляем возможность детям познакомиться с профессией архитектора и понять, какую роль архитектура играет в жизни каждого человека. Но самым важным элементом нашего центра является исследование внутри «архитектурного проекта». Это основной образовательный механизм, который позволяет каждому ученику развивать свою индивидуальность и создавать уникальные проекты. Мы не ставим перед собой целью просто копировать уже существующие архитектурные образцы, а помогаем детям раскрыть свой внутренний мир и создать проект, который отражает их собственное содержание и характер.
В результате нашей работы каждый ребенок получает не только знания и навыки в области архитектуры, но и развивает свою творческую мысль, уверенность в своих способностях, умение реализовывать свои идеи и защитить их перед взрослыми архитекторами города. Мы верим, что каждый ребенок имеет потенциал стать великим архитектором, и наша задача — помочь им осознать и развить этот потенциал
Для детей от 14 лет разработана авторская программа изучения начертательной геометрии, черчение, архитектурный рисунок, академический рисунок. Это необходимые предметы для поступления ВУЗ. Все наши ученики смело сдают экзамены, поступают в ВУЗ и получают профессии своей мечты. Это не только архитекторы, но и инженеры, конструкторы, и разные направления в дизайне.

Успех обеспечен тем, что методика разработана Членом Союза Архитекторов И. М. Кузнецовым. В методику вложен глубокий опыт работы, как преподавателем, так и архитектором в деле. Наши преподаватели — это действующие архитекторы, которые продолжают своё развитие в профессии и готовы передавать знания детям.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о нашем центре, не стесняйтесь обращаться к нам на сайте или ВКонтакте.


Мы всегда рады помочь!

Реклама. Кузнецов Игорь Михайлович, ИНН 666103532605. Erid: 2VSb5yPbxjJ
Детская архитектурный школа «ШАГ»
г. Калининград
ул. Литовский Вал, 38, подъезд 12, 3 этаж, оф. 309
+7 928 883 80 44
arch-school.ru
vk.link/archschool_kaliningrad
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