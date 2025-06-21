Почти готовый пассажирский лайнер срочно переоборудовали в китобазу. В корпусе судна прорезали огромный слип, чтобы по нему на разделочную палубу базы затаскивать добытых китов, а также оборудовали современные по тем временам цеха разделки, жироваренный, цех кормовой муки и китового мяса и так далее.



Летом 1959-го на бывшем немецком «Гамбурге» подняли советский флаг, а само судно переименовали в «Юрия Долгорукого». На память о пассажирском «Гамбурге» «Юрию Долгорукому» достались просторные комфортабельные каюты, некоторые из которых отделаны ценными породами дерева.



Это был плавучий завод с «населением» в пятьсот человек команды. Обратимся к документам флотилии, сегодня хранящимся в Государственном архиве Калининградской области. На базе было 172 жилых помещения на 521 койко-место, две столовые, камбуз для приготовления пищи на 600 человек, настоящий госпиталь с хирургическим, стоматологическим, физиотерапевтическим отделениями, рентген-кабинетом, амбулаторией, лазаретом, изолятором, аптекой. На судне были установлены механические прачечные, в том числе и для индивидуальной стирки, сушилки и гладильни. Также работали парикмахерская, обувная и портновская мастерские, судовые магазины. Во время рейсов среди айсбергов Антарктики на «Юрии Долгоруком» функционировала школа рабочей молодёжи, для чего в рейс брали учителей из калининградских школ, и выпускалась (типографским способом!) газета «Калининградский китобой».



Совсем иные условия были на китобойцах — маленьких (экипаж тридцать два человека) судах-охотниках с мощной силовой установкой и гарпунной пушкой на носу. Китобойцы непосредственно брали китов и буксировали их к базе. Названия всех китобойцев флотилии начинались на «С»: «Скорый», «Смелый», «Совершенный», «Скромный», «Секущий», «Старательный»… Почему прилагательные и почему на букву «С»? Ветераны флотилии этого не знают. Просто морское начальство в Москве в своей вековечной мудрости так решило…



На построенных китобойцах проекта «Мирный» не было помещений, обшитых деревом, парикмахерских и прочих благ. Тесные каюты, заставленные необходимыми припасами коридоры, одни и те же лица перед глазами и тяжёлая работа…



Моряки — ветераны флотилии, ходившие на китобойцах, не сговариваясь называют главную «прелесть» своей жизни в море: качка. База была большой и тяжёлой, и чтобы люди на ней почувствовали качку, морю-океану надо было постараться. Другое дело — маленький китобоец. Аркадий Сахнин в своей книге «Охота на китов» рассказывает историю, приключившуюся с моряками китобойной флотилии «Советская Украина». Флотилии не повезло: в районе промысла «Советская Украина» попала в сильный шторм, бушевавший неделю и не собиравшийся прекращаться. Моряки китобойцев были измучены до предела: спать в такой качке невозможно, чуть моряк засыпал, как вылетал из койки на пол каюты. Люди были на пределе. Тогда капитан — директор флотилии принял решение: нашли большой айсберг, за ним спрятались от ветра и волн, и вся флотилия легла спать.