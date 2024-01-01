Ихтиология, янтарные инклюзы и чучело рыбы-луны

Сестра Ефима Кукуева уверяет, что он собирался стать врачом или палеонтологом, но совершенно неожиданно для всех поступил в КТИ, где «совсем другое: акулы и батискафы».



«Действительно, он должен был поступить в Смоленский медицинский институт на педиатрию, — рассказывает коллега Кукуева Валентина Сухорукова, с которой он проработал бок о бок с 1969 года. — Но у стен КТИ он случайно встретил своего одноклассника, который шел поступать с мамой и с документами. Ефим как-то вместе с ними шагнул в стены института. А матушка этого одноклассника была медиком. И у неё в сумочке были бланки медицинских справок. Она быстро заполнила их на Ефима, штампик поставила. И таким образом он зашёл, сдал документы и стал учиться (все остальные документы для поступления у него уже были, с ними он собирался ехать в Смоленск). Там же он познакомился со своими ближайшими коллегами Борисом Леоновым, Игорем Филатовым и Иваном Коноваленко. Все они пришли в стены нашего института и стали здесь работать, в научном музее. Кстати, одной из первых их совместных работ было чучело рыбы-луны. В нем они спрятали записку „кто сидел на Луне“, в которой перечислялись все участники. Дело в том, что как раз в 1969 году американцы объявили, что на Луну высадились. Вот и наши ребята решили так пошутить. Когда работа была выполнена, они все немножко посидели на чучеле и составили соответствующий документ (конечно, там и фамилия Ефима есть)».



Нэлля Каганская уверяет, что с Борисом Леоновым, младшим братом космонавта Алексея Леонова, Ефим познакомился в читалке: «Он ему сказал: „Я — китобой. Работаю в лаборатории млекопитающих в „АтлантНИРО“. У нас такой музей там (создателем и первым заведующим научного музея с 1959 по 1963 год был писатель и журналист Юрий Николаевич Иванов)! Если хочешь — приходи посмотреть“. Когда Фима увидел там детенышей кита, сиамских близнецов (ни в одном музее мира такого нет), он просто обомлел. Тогда же он перешел на заочное отделение и устроился в музей простым техником». Вместе с коллегами Ефим Кукуев занимался таксидермией, изготавливал чучела рыб и млекопитающих. А в 1974-м научный музей был переименован в группу систематики фауны, что соответствовало общей концепции научного института.