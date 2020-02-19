День 9: Фрукты за 60 и стрижка за 0 рублей

Сегодня начнём с питания. Завтракал уже привычной овсяной кашей, а на на ужин доел остатки тушёной курицы и квашеной капусты с третьего дня. Теперь о прошлой неделе в холодильнике напоминает только 8 куриных яиц.

Помните, в четвёртый день я посчитал, что некоторую часть денег в продуктовой корзине положено тратить на фрукты, причём там заложено 1 килограмм 150 грамм фруктов на неделю? В общем, я сходил на рынок и взял самые дешёвые фрукты из имеющих более или менее съедобный вид: яблоки и апельсин по 30 рублей за килограмм, а бананы за 40 рублей. Женщина за прилавком спросила: «Вы для себя это берёте или для животного?», — очевидно, это был тревожный звоночек, но я от идеи бюджетно полакомиться не отказался. Бананы были и по 30, но они были уже чёрные и сморщенные, а я никогда раньше не видел сморщенных бананов; предположительно, но почти точно они не для людей. В общем, получилось 5 бананов (ветка, поштучно мне продавать отказались), два яблока и апельсин. Общая стоимость всего этого фруктового изобилия — 60 рублей, а общий вес —1,86 килограмма. Получилось даже приблизительно на 3 банана больше, чем заложено Росстатом в недельном рационе. Путём несложных вычислений можно выяснить, что у нас с вами в потребительской корзине подразумевается около 5 фруктов в неделю — это даже не каждый день.

Яблоки, в принципе, вкусные, бананы тоже ничего, но после них остаётся лёгкое крахмальное послевкусие. Думаю, в следующий раз всё же возьму фрукты подороже, из ценовой линейки 50-60 рублей за килограмм.

Бесплатная красота

Раньше я буквально через день писал, что мне нужно найти бюджетную парикмахерскую, но вот теперь ближайшие три недели писать про это я больше не буду. Две приятные девушки на фотографии, Анастасия и Ольга, сделали мне стрижку бесплатно и даже не из сострадания.



Это получилось следующим образом: одна из читательниц проекта по имени Ирина поделилась в социальных сетях постом, о том что для школы красоты и парикмахерского искусства «Перфектум» требуются модели для стрижки. Я написал автору поста Алине Никитиной, она меня оперативно записала и обозначила время, когда прийти.

Сам процесс чуть более длительный, чем в обычной парикмахерской или барбершопе — всё-таки это обучение, — но зато абсолютно бесплатный. Результат мне очень понравился, просто фотографию, где я улыбаюсь до ушей, забраковали девушки. Для любителей халявы или желающих поучиться на мастера бьюти-индустрии оставлю ссылку на их профиль в Instagram: @perfectum39.

На своих двоих

Продолжаю ходить пешком на работу и просто по делам, чтобы сэкономить бюджет. Из положительных моментов могу отметить, что длительные прогулки полезны для здоровья, да и пока добираешься на работу и домой, не чувствуешь тех неприятных запахов, которые зачастую сопутствуют поездке в переполненном общественном транспорте.

Из отрицательных: сумку через плечо с ноутбуком и обедом носить не очень удобно — сегодня об этом мне сказала поясница, а ещё в непогоду прогулка портит настроение и навевает тяжёлые мысли.

Долгие прогулки каждый день заставляют выбирать либо удобную, либо водонепроницаемую обувь, а это непростой выбор. Совмещают эти качества трекинговые ботинки, но цены на них такие, что это вовсе не про прожиточный минимум.

А вы как часто ходите на работу и по делам пешком?