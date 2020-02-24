День 14: Хорошие и плохие новости

По традиции начнём с еды. В этот раз я немного модернизировал тосты с яйцом и не дал желтку запечься, поэтому когда снял хлеб со сковороды и добавил к нему маленький кусочек сливочного масла, у меня получилась некая лоукост-версия хачапури по-аджарски. Буду практиковать это блюдо даже тогда, когда закончу эксперимент.

Сегодня национальный праздник, поэтому хотелось праздничного настроения и выхода куда-нибудь в город на обед, раз уж я всё равно собрался на рынок. На мой взгляд, бюджет в 350 рублей вполне себе праздничный — наверняка среднестатистический мужчина 23 февраля позволил себе потратить не меньше на недорогой алкоголь и закуски, даже если это предпоследние деньги перед зарплатой.



Мне показалось, что за такие деньги в выходной день можно было поесть первое, второе и десерт в столовой, пельменной или лапшичной, и наиболее энергетически выгодным вариантом мне показалась лапшичная. На фотографии: острая лапша с курицей в кляре с сливочно-сырным соусом. Если честно, по сыру и насыщенному сливочному вкусу я соскучился — на ценниках сыра какие-то астрономические цифры. Если добавить к вышеописанному блюду куриный суп-лапшу с яйцом, а потом дополнить всё это даже весьма средним чизкейком, то получится рецепт гастрономического счастья за 338 рублей.

Рассуждая на тему лишних трат, можно сказать что-то вроде: «Если уж взялся выживать, то избавься от своих привычек и живи экономно, а ешь только дома», — и это будет вполне логичное и справедливое высказывание. Однако, я должен заметить, что посещение мест общественного питания — это одна из частей социальных связей, и иногда, особенно в праздники, чтобы не остаться впоследствии одному, нужно собираться с другими людьми за едой. Это вполне могут быть походы в гости на обед или ужин, но я себе слабо представляю, чтобы это обходилось в 350 рублей. В школьные годы ещё как-то можно было обойтись вафельным тортом «Причуда», но сейчас — нет.

Кстати, очень интересно, сколько вы обычно тратите на приём гостей или поход в гости?

Проклятое масло

С появлением растительного масла в моём рационе, стало почти невозможно отмыть посуду проточной водой без использования моющего средства. Пришлось сегодня обзавестись заветной жидкостью: 35 рублей за 450 миллилитров. Буквально в двух шагах от моющего средства нашёлся и бюджетный стиральный порошок: 62 рубля за 750 грамм, - на коробке утверждают, что это целых 8 стирок, что меня вполне устраивает. Место покупки, кстати, ещё в первый день посоветовал пользователь nida — супермаркет Baza на Полоцкого. Это место я тоже теперь для себя отметил и буду туда ездить после эксперимента; даже не знаю, почему не делал этого раньше.

А теперь к новостям

Плохая новость в том, что у меня на 16 дней осталось 1 742 рубля 11 копеек, хорошая — я знаю, как на них прожить. На самом деле, когда я начинал эксперимент, основным моим предположением было, что продуктовая корзина посчитана таким образом, что товары из неё невозможно купить надлежащего качества за обусловленную сумму в 1342 рубля 81 копейку в неделю. Сумма просто не укладывалась у меня в голове, ведь иногда у меня чек в супермаркете на семью из четырёх человек был в два раза больше, а в пакетах по сути толком ничего не было. На следующий день я возвращался и тратил столько же или даже немного больше, но холодильник через сутки снова оставался пуст.



На начало третьей недели эксперимента вопросы относительно цен в продуктовой корзине у меня отпали, я всё проверил на практике. Если кто-то говорит, что невозможно купить все пункты из списка продуктовой корзины надлежащего качества за расчётные деньги, то на самом деле он немного лукавит.

Наименование В год В неделю Минимальная цена В неделю Приемлемая цена В неделю Яйца (шт) 210 4,00 4,9 19,60 4,9 19,60 Хлебобулочные изделия (кг) 126,5 2,43 57,09 138,88 120 291,92 Сахар и кондитерские изделия (кг) 23,8 0,46 30 13,73 100 45,77 Картофель (кг) 100,4 1,93 10 19,31 25 48,27 Фрукты свежие (кг) 60 1,15 30 34,62 90 103,85 Мясопродукты (кг) 58,6 1,13 150 169,04 300 338,08 Молоко, молочные продукты (кг) 290 5,58 46 256,54 60 334,62 Рыбопродукты (кг) 18,5 0,36 90 32,02 300 106,73 Масло растительное, маргарин, жиры (кг) 11 0,21 63 13,33 100 21,15 Овощи и бахчевые культуры (кг) 114,6 2,20 25 55,10 60 132,23 Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9 0,09 150 14,13 400 37,69 Итого минимально 766,29 Итого приемлемо 1479,91 Остаток Недельный остаток 576,52 Недельный остаток -137,10

Буду благодарен, если вы внимательно ознакомитесь с таблицей, может там закралась математическая ошибка, но по идее не должна, я несколько раз проверял.

Что сейчас видно из таблицы, когда она дополнена моими данными о ценах: если задаться целью жить по рекомендациям продуктовой корзины от Росстата, немного разобраться в ценах, забыть о таких потребительских параметрах, как удобная локация или приятное обслуживание, а выбирать продукты питания по принципу самого дешёвого в сегменте, то за неделю можно сэкономить до 576 рублей от расчётной суммы. Также могу заявить, что если покупать те же продукты более привычного для среднего офисного работника качества, то сумма потребительской корзины превысит расчетную всего на 137 рублей в неделю. Да, вы всё ещё не сможете позволить себе огурцы или помидоры, или, не дай бог, какую-нибудь хурму, но досуществовать до следующей зарплаты без голодных обмороков и в нормальном настроении у вас получится.

Вот такие вот неожиданные выводы. Однако, пока рано хвалить ребят из Росстата: у меня всё еще остаются сомнения в том, что расчетная пропорция содержания белков, жиров и углеводов в продуктовой корзине соответствует более или менее здоровому питанию, а суммарная калорийность превышает норму для здорового работающего человека. К примеру, мне кажется, что 240 куриных яиц в год — это катастрофически мало, да и 160 грамм мяса в день не так много, как хотелось бы, с учётом того, что это масса до ужарки. Этой проблеме я уделю внимание на следующей неделе.

Может кто-то посоветует хорошего диетолога для разговора на эту тему?