День 18: Недоступные «бомж-пакеты» и бюджетные витамины

Сегодня столкнулся со страшной, на мой взгляд, ситуацией: еда в холодильнике есть, а есть нечего! Так получилось, что утром я начал сильно опаздывать по графику необходимых дневных дел, и мне просто-напросто не хватило времени на приготовлении пищи ни на завтрак, ни на обед — овощи, крупы и яйца сырые, есть на ходу можно разве что хлеб. Обычно в таких случаях я перехватываю пару-тройку разных фруктов, но сегодня идти за битыми яблоками на рынок было далековато. Завтрак я пропустил. В середине дня я даже подумал о «бомж-пакете», но те варианты, которые в готовой для употребления таре, стоят вообще не как еда для нищих, так что ничего брать не стал. Когда я пришёл в обеденный перерыв воровать Wi-Fi в кофейне, ребята угостили меня экспериментальным тортом «Карпатка» — 404 килокалории задарма.

Домой вернулся поздно, плотно есть в такое время уже было вредно, поэтому скомбинировал хлеб, свёклу и кефир — зато спалось хорошо и утром не было тяжести в желудке.

Как часто вы не успеваете позавтракать или взять с собой обед?

Современная медицина

Если вы читаете новости, то тоже знаете, что самое медийное заболевание 2020 года окружает нашу область. Наши соседи из Литвы и Белоруссии уже подтвердили случаи заражения коронавирусом, а в Польше приличное количество людей госпитализировали с подозрениями. Так как мы в окружении, пора подумать и о здоровье. Врачи комментируют, что люди со здоровым иммунитетом переносят болезнь без осложнений, не тяжелее, чем обычную простуду, так что я быстрым шагом направился в аптеку в поисках бюджетных витаминов. Выбор оказался невелик, под нужную мне категорию в аптеках шаговой доступности попал только Ревит.

Напомню, что перед приёмом любых препаратов нужно посоветоваться с вашим лечащим врачом, даже если вы купили витаминки за 32 рубля. Как минимум, на упаковке нет указаний, в какой дозировке и сколько раз в день принимать. В моём случае дозировка оказалась следующей: 3 раза в день по одному драже; насколько я понял, это норма для среднестатистического взрослого человека — как раз 100 драже на месяц.

А какие витамины покупаете вы?

Еще сегодня ходил по делам и ощутил, что на улице стало довольно холодно, и сейчас я пытаюсь разобраться, где я могу найти уценённую зимнюю одежду. Если есть идеи, буду благодарен, если озвучите их в комментариях.

