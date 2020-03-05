День 24: Гуляю и думаю об ошибках

Что ещё делать, когда деньги вот-вот закончатся, а на носу 8 марта? Гулять, думать, рассуждать.
|Автобус
|24.00 руб.
|Хлеб Дарницкий
|24.99 руб.
Предварительные результаты по категориям приблизительно такие:
|Счета и коммунальные платежи
|4641.26
|40.3%
|Питание
|1896.61
|16.5%
|Бытовые расходы
|1499.98
|13.0%
|Развлечения
|1483
|12.9%
|Транспорт
|922
|8.0%
|Медицина и здоровье
|481
|4.2%
|Связь и коммуникации
|300
|2.6%
Вечером шёл домой пешком и думал, что я мог сделать и чего мог не делать, чтобы у меня остались деньги? Самое очевидное — не развлекаться и не социализироваться. Предполагаю, что в одиночестве началась бы борьба с желанием напиться дешёвым алкоголем, но это на уровне предположения. Проигнорировав день рождения, День всех влюблённых и День защитника отечества, я бы смог отложить целых 1483 рубля. Скорее всего, меня бы больше никуда и не пригласили, но я бы остался при деньгах.
Дальше идёт зубная щётка — я купил её за 43, а на той неделе нашёл за 17, это еще 26 рублей.
Дезодорант мужской можно было на самом деле и не покупать — эффект от него есть, особенно заметно, когда много и бодро ходишь, но если дезодоранта нет, ты сам не страдаешь — страдают окружающие. Думаю, в условиях экономии этим можно пренебречь. Записываем еще 139 рублей.
Сливочное масло 82.5% можно было не брать, а взять 72.5%, которое с трансжирами. Если живёшь на прожиточный минимум, то скорее всего не планируешь дожить до старости. Хотя тут, пожалуй, лучше вообще никакое сливочное масло не покупать — 124 рубля 54 копейки.
За 25 дней я 24 раза проехал на маршрутке, чтобы не ходить лишние 500 метров пешком, а мог бы ехать на автобусе и сэкономить двухрублёвыми 48 рублей.
В комментариях писали, что фильтр для воды для буржуев, настоящие брутальные граждане просто кипятят воду или набирают из родников. Не могу тут поспорить, скорее всего ко вкусу воды из-под крана в Московском районе можно привыкнуть — ещё 230 рублей сверху.
Контрацепцией можно не пользоваться, а тренировать реакцию или повышать демографию, что тоже справедливо — 292 рубля.
На шестой день я выбросил куриные голени с истёкшим сроком годности, хотя, судя по комментариям в соцсетях, мог бы вымочить в уксусе или марганцовке. Мог бы и вовсе не покупать вторую упаковку и сэкономить 86 рублей 27 копеек. Чуть позже, на 13 день, я выбросил заплесневелый апельсин за 7 рублей 34 копейки.
Капуста квашеная с клюквой обошлась мне в 124 рубля 90 копеек, а на рынке я бы мог купить тот же объем за 100 рублей и отложить соответственно 24 рубля 90 копеек.
Ванилин за 8 рублей 99 копеек и какао-порошок за 69 рублей 90 копеек можно было не брать, ну а вот мука в хозяйстве абсолютно точно нужна — её оставляем, хоть и какао-кексы из неё в таком случае уже и не сделать.
В XXI веке можно подворовывать Wi-Fi почти где угодно, поэтому на тарифе на мобильную связь можно было бы сэкономить сотку.
Козинаки как десерт можно легко было бы заменить парой ложек сахара в чай — 43 рубля экономии.
Выпечку за 48 рублей в субботу можно было и не брать, надо было водички попить и взять себя в руки.
В общем, будь я не я, а обобщенный комментатор форума и социальных сетей, в кошельке у меня бы осталось баснословные 3017 рублей 8 копеек, если учесть теоретические и те, что остались на текущий момент. Это 26.21% от общего бюджета.
Плохое настроение было практически весь день, в работе стало много суматохи, есть не было ни желания ни возможности. За день дома съел кусок хлеба, отварное яйцо и тарелку тушёной капусты — что-то около 340 Ккал.
Днём в кофейне-кондитерской мне снова перепал дегустационный кусочек — на этот раз торта «Неженка». Похоже, ребята подкармливают меня из сочувствия, когда я плохо выгляжу.
Вы часто думаете о том, что что-то сделали не так?
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