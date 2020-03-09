День 27: Эмпатия по-калининградски

Напомню, что деньги закончились еще в четверг, и фактически эксперимент можно было бы считать законченным, если бы не прекрасные читатели этого проекта.

После статьи про фудшейринг со мной связалась Наташа Некифорова и предложила поделиться едой: у неё осталась неиспользованная кукурузная крупа и 6 упаковок корейской лапши быстрого приготовления. Интересно в этой истории то, что с Наташей мы знакомы довольно давно, но нельзя сказать, что мы близкие друзья или общаемся на постоянной основе, поэтому предполагаю, что будь на моём месте другой человек, она бы всё равно написала ему и предложила продукты. Кстати, Наташа интересно и со здоровым сарказмом пишет про материнство в своём профиле в Instagram: @n_forova.

Ещё одна читательница, которая предпочла не раскрывать свою личность, предложила поделиться куриными яйцами, хотя мы вовсе не были знакомы. Она предупредила, что яйца с визуальными дефектами, но полностью подходят для употребления. Я проверил все полтора десятка: трещины в скорлупе есть, но сквозного нарушения оболочки нет не у одного — утром сделал из части яиц омлет.

Из этих двух случаев я могу сделать предположение, что при наличии некоторой публичности, с голоду умереть вам не дадут. Калининградцам, может, и не всем, но присуще сострадание, причём чем меньше у человека материальных ресурсов, тем чаще он предлагает помощь другим. Есть такой фразеологизм «снимать с себя последнюю рубашку», и вот для описания этого феномена он подходит очень точно.

Постскриптум



Провёл довольно много времени в интернете в поиске интересных бюджетных подарков на 8 марта, но ничего дельного не нашёл. Было несколько забавных вариантов цветов из цветной бумаги и клея, но бюджет и так уже отрицательный, так что будь я действительно в экспериментальных условиях, пришлось бы ограничится словесными поздравлениями близких женщин по телефону.

И последнее — у нас тут в области коронавирус появился, так что не забывайте тщательно мыть руки, не пропускайте приёмы пищи, обязательно высыпайтесь и меньше нервничайте. Другими словами, берегите себя и свой иммунитет!