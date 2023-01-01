Такими города не бывают: как изменился Калининград за 40 лет
Сравниваем фотографии 1980-х авторства Фёдора Коноплина и те же ракурсы из 2023 года
Ностальгия по Калининграду 80-х, зеленому и закрытому для иностранных туристов (поэтапное открытие региона началось лишь с января 1990 года), часто сквозит в воспоминаниях коренных местных жителей. Но каким был наш город тогда, лучше всего сможет описать человек с незамыленным глазом. Фотограф Фёдор Коноплин — как раз самый подходящий для этого рассказчик. В Калининград он приехал накануне Нового 1980-го года из Казани. Фотографией к тому моменту занимался профессионально и вскоре стал сотрудничать с «Калининградским книжным издательством» (к примеру, книга «Калининградский зоопарк», выпущенная в 1984 году, была целиком проиллюстрирована его снимками). «Новый Калининград» публикует монолог Федора Коноплина, а также неочевидные и классические виды Калининграда 1980-х в его исполнении. И показывает, как за сорок лет изменился город.
Кафедральный собор. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
«Из Казани я приехал на машине с женой и кошкой, с фотоаппаратом и кое-каким скарбом. Одной из причин для переезда был климат (я все-таки в Крыму родился), а другой — близость Прибалтики, очень продвинутой в плане фотографии. В Казани тоже были хорошие фотографы. Там была фотогруппа „Тасма", одна из лучших в стране, в которую я входил. Между „Тасмой" и прибалтийскими фотографами были хорошие связи. Когда я сюда переехал, на семинары на Куршской косе в Ниде собиралась вся Прибалтика».
Руины Кафедрального собора изнутри. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
«Казань, из которой я приехал, была не в очень хорошем состоянии, но у нее был центр. У нее была (и сейчас есть, конечно) архитектура историческая, красивые церкви и главная улица. А тут [в Калининграде] центра не было, и это меня, конечно, удивило. Да, был эстакадный мост и все прочее, но какого-то места, вдоль которого можно было бы пройтись с удовольствием, не было».
Площадь Победы. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
«Проспект Мира все-таки не воспринимался как центр — чувствовалось, что это просто улица. Той же Казани Калининград проигрывал тем, что был „приземленным". Не было доминант в городе, были улицы и улицы. Такими центры в городах не бывают. Это угнетало».
Деревянный мост и остров Канта. Фото: Фёдор Коноплин, Никита Бунаков
«У нас было принято работать официально, хотя тогда уже были люди, которые работали по договорам. Чтобы иметь лабораторию, я сначала устроился в областной Драматический театр. Лабораторию организовал в туалете на третьем этаже. Инженером по зданию там был Вася Семидьянов (он, кстати, в кругосветке был несколько раз в качестве фотографа), и мы с ним все делали полулегально».
Вид на эстакадный мост с Дома Советов. Фото: Фёдор Коноплин, Никита Бунаков
«В СМУ-4 (строительно-монтажное управление, сотрудники которого строили Дом Советов, гостиницу „Калининград", мотель „Балтика", спорткомплекс „Юность" и т.д. — прим. „Нового Калининграда") мы заказали три ванночки для проявки, заплатили неофициально. Дело в том, что театру нужны были фотографии большого формата, поэтому и ванночки заказывать надо было соответствующие. Нам их из нержавейки изготовили и через забор перекинули. В длину самая большая была метр с чем-то, по-моему».
Вид на Нижнее озеро с Дома Советов. Фото: Фёдор Коноплин, Никита Бунаков
«Вторая моя лаборатория была в областной больнице на Клинической, в цокольном полуподвальном этаже кардиокорпуса. Там я несколько лет проработал под руководством очень хорошего главного врача и великолепного человека Владимира Старовойтова. Он был моим непосредственным руководителем».
Вид на эстакадный мост и остров Канта. Фото: Фёдор Коноплин, Никита Бунаков
«Мне нужно было проявлять пленки, которые снимал эндоскоп. В желудок этот аппарат с японской камерой „Олимпус" засовывали, иногда приходилось снимать операции. Однажды девочку маленькую оперировали, у которой возле сердца вырезали крупный суженный сосуд. Я весь этот процесс снимал. Девочка осталась жива».
Площадь Василевского. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
«Больше всего, как сейчас выясняется, я проработал не в театре и не в больнице, а в „Калининградгражданпроекте" под руководством Юрия Ваганова. Там у меня была очередная лаборатория в очередном туалете (устраивался я только туда, где можно было оборудовать лабораторию). Ваганов меня взял, чтобы я снимал все стройки и вообще архитектуру. Аппаратура у меня всегда была своя, лучший в то время фотоаппарат „Canon New F-1". Все новостройки и старые дома я на него и снимал».
Памятник советско-польской дружбе. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
«Со всеми тремя упомянутыми организациями я работал только для того, чтобы сотрудничать с издательствами. Также для поддержания штанов я занимался съемками в детских садах, воинских частях, сотрудничал с „Облфото". В общем, крутился везде, чтобы хоть что-то заработать, но снимал я всегда с прицелом на книги».
Улица Фрунзе. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград
Сегодня Фёдор Коноплин — это не только профессиональный фотограф. Он дизайнер, издатель, автор нескольких книг о Калининграде, обладатель огромного архива цветных авторских снимков Калининграда и Калининградской области.
Пересечение Московского проспекта со второй эстакадой. Фото: Фёдор Коноплин, Юлия Власова / Новый Калининград