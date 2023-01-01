Такими города не бывают: как изменился Калининград за 40 лет

Ностальгия по Калининграду 80-х, зеленому и закрытому для иностранных туристов (поэтапное открытие региона началось лишь с января 1990 года), часто сквозит в воспоминаниях коренных местных жителей. Но каким был наш город тогда, лучше всего сможет описать человек с незамыленным глазом. Фотограф Фёдор Коноплин — как раз самый подходящий для этого рассказчик. В Калининград он приехал накануне Нового 1980-го года из Казани. Фотографией к тому моменту занимался профессионально и вскоре стал сотрудничать с «Калининградским книжным издательством» (к примеру, книга «Калининградский зоопарк», выпущенная в 1984 году, была целиком проиллюстрирована его снимками). «Новый Калининград» публикует монолог Федора Коноплина, а также неочевидные и классические виды Калининграда 1980-х в его исполнении. И показывает, как за сорок лет изменился город.