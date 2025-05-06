«Персональная память»

«Там перед городом есть селение Босоноги, вот там большие бои тоже были. Брно взяли быстро, немцы оттуда убежали, всё побросали. Мы оттуда пошли на Прагу, но и она уже была взята. Не доходя до Праги, мы остановились на отдых в лесу. До этого ни обмундирования не получали, ничего, в общем, а тут как раз всё и выдали во время стоянки. Мимо большак проходил. Некоторые ребята навеселе уже ехали и кричали: „Война кончилась!“ На это мы им отвечали: „Это для вас кончилась, а для нас ещё нет“. Но ночью и нам уже об окончании войны сообщили. Мы поднялись, митинг небольшой провели. Постреляли вверх. Но в это время самолёты ещё летали, бомбили. В общем, никак не похоже было, что война закончилась. А утром всё продолжилось. Бои шли ещё дня два или три. Пока ехали, видели аэродромы с самолетами, сожжёнными на них, на дорогах куча техники разбомбленной. Немцы же хотели к американцам прорваться, чтобы к ним в плен сдаться. Потом мы начали замечать, что по обе стороны дороги винтовки, стволом в землю воткнутые, торчат. А к обеду стали и немцы выходить небольшими группами из своих укрытий. Идут, на пилотках у них белый платок, у кого-то под мышкой буханочка хлеба. И старики среди них, и молодые совсем. Тут и чехи начали выходить, они-то и стали немцев конвоировать и собирать в одно место».



Медаль «За отвагу» Владимир Иванович получил за бои рядом с Брно «за то, что он 29 апреля 1945 года в районе Новы Двор под артиллерийским огнём противника, рискуя жизнью, подносил мины и заряжал установку». «После боя за Брно я и сам не знал, что награждён, — как бы стесняясь, признавался он. — Мне писарь сказал: „На тебя послали наградной лист“. А потом, уже после войны, мне эту медаль вручили в июне».

С окончанием боевых действий в Чехословакии был радушный приём от местных жителей. Это подтверждают и многочисленные фотографии массовых гуляний. «Население нас встречало хорошуще: закидывали цветами, кричали: „Хай живе маршал Сталин, хай живе Эдвард Бенеш!“» — вспоминал Владимир Марков.



После войны служба продолжилась. Кого-то демобилизовали сразу, но не моего деда. Ему предстояло переезжать из одной части в другую до 1949 года. «В Праге мы побыли, потом нас в одно поместье вывели, где мы месяц где-то простояли, а оттуда мы поехали в Перемышль, на Западную Украину (в 1945 году город был возвращён в состав Польши). Ну, а потом нас перебросили в Адыгею, в Майкоп, где корпус формировался. Там мы простояли до 1947 года», — продолжал он.



В том же году после сокращения вооруженных сил от корпуса осталась одна дивизия. «Мы тогда попали на восток, в Биробиджан. А оттуда нас отправили на Сахалин. Со мной были друзья Митя Луговкин, разведчик из Владимирской области, москвич Леша Киркин (он даже ко мне в гости приезжал). Командование у нас хорошее было, командиры грамотные, зря народ не губили. В 1948 год было постановление о демобилизации, но нас там еще до 1949 года продержали».