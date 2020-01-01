Классика и современные изделия из янтаря
Amber Sea - место, где вы найдете поистине уникальные вещи
Amber Sea место, где можно приобрести изделия из янтаря, доступные каждому жителю и гостю региона. Вызывает любопытство и интерес даже интерьер салона, где много света, стекла, а мебель и колонны из панелей американского ореха, инкрустированы натуральным янтарем.
Ищете подарок для себя или близких? Нравятся аутентичные украшения?
В салоне вы всегда найдёте что-нибудь необычное. Ассортимент изделий из янтаря, представленный здесь, — один из самых крупных в стране. Amber Sea собрал широкий выбор украшений, среди них классика, современные модели, дизайнерские изделия. Изделия из янтаря могут стать как небольшим знаком внимания, так и статусным презентом к памятным событиям. В «Янтарном море» можно найти оригинальные предметы интерьера, декора для домашней обстановки, бизнес-сувениры и уникальные ювелирные работы.

Эксклюзивные подарки и сувениры
Некоторые из представленных в салоне изделий существуют в единственном экземпляре. Например, единственные в своем роде модели шхун Колумба и Дрейка. Судна сделаны с соблюдением всех деталей корпуса и такелажа в строгом масштабе. Также в продаже есть действующий патефон начала XX века с подлинным клеймом швейцарско-немецкой фирмы-изготовителя механизма. Среди представленной продукции, также есть модель «Мерседеса» 20-х - 30-х годов прошлого века и другие интересные вещицы. Материалы, используемые в работе, — исключительно натуральный балтийский янтарь, дерево и кожа, ювелирные и драгоценные металлы. В салоне имеется любопытный музейный уголок, где выставлены крупные экземпляры балтийского янтаря с инклюзами застывшими насекомыми возрастом до 45 до 70 млн лет.
На любой возраст и вкус
Если покупателям будет трудно определиться с выбором, им всегда помогут специалисты. Сотрудники салона отмечают, что для девушек до 25-30 лет чаще берут в основном украшения из янтаря с серебром, легкие, воздушные, стильные современные модели — кольца, серьги, подвески и их комбинации. Для женщин от 25 до 35-40 лет берут золото с янтарем, hirsch-браслеты с драгоценными металлами и янтарем, массивные кулоны и колье с крупными камнями. Для бабушек и мам подбирают либо дорогие изделия из золота, либо отдают предпочтение моделям с крупными камнями и украшениям из необработанного янтаря.
От самых доступных до эксклюзивных экспонатов
Салон «Янтарное море» имеет явные преимущества перед другими: собственное производство, существующее более 20 лет, опытные мастера, использование в работе только цельного янтаря и только натуральных материалов в производстве. Также в салоне представлен широкий диапазон ценовых категорий от самых доступных до эксклюзивных экспонатов. Здесь вы сможете приобрести как подвески от 300 рублей, так и браслеты до 200 - 250 тысяч рублей.
Изделия являются уникальными образцами ювелирного искусства в единичном экземпляре.
Amber Sea
Салон ювелирных изделий из янтаря

г. Калининград
Ленинский проспект, 29
+7 (4012) 76 36 83

amber-sea.com
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