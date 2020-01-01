Если покупателям будет трудно определиться с выбором, им всегда помогут специалисты. Сотрудники салона отмечают, что для девушек до 25-30 лет чаще берут в основном украшения из янтаря с серебром, легкие, воздушные, стильные современные модели — кольца, серьги, подвески и их комбинации. Для женщин от 25 до 35-40 лет берут золото с янтарем, hirsch-браслеты с драгоценными металлами и янтарем, массивные кулоны и колье с крупными камнями. Для бабушек и мам подбирают либо дорогие изделия из золота, либо отдают предпочтение моделям с крупными камнями и украшениям из необработанного янтаря.

