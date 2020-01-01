Сезонные процедуры для красоты и здоровья

«АМД Лаборатории» зарекомендовали себя как медицинский центр, представляющий высококачественные и эффективные современные услуги по лечению волос, косметологии, коррекции фигуры. Это стало возможным за счёт применения передовых медицинских технологий и методик, современнейшего оборудования и сотрудничества с высококвалифицированными врачами-специалистами. Здесь помогут решить проблемы, которые вызывают заболевания волос, кожи головы и лица, а также заняться коррекцией фигуры и очищением организма.