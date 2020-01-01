Сезонные процедуры для красоты и здоровья

Дарите близким внимание и профессионализм от одних из ведущих специалистов на рынке медицинских услуг


Наступающая весна — отличный способ наконец заняться собой и своим здоровьем. Дарите своим близким внимание и профессионализм от одних из ведущих специалистов на рынке медицинских услуг Калининграда. «АМД Лаборатории» приглашают на специальные сезонные процедуры красоты и здоровья, чтобы подготовиться к летнему сезону с удовольствием.
«АМД Лаборатории» зарекомендовали себя как медицинский центр, представляющий высококачественные и эффективные современные услуги по лечению волос, косметологии, коррекции фигуры. Это стало возможным за счёт применения передовых медицинских технологий и методик, современнейшего оборудования и сотрудничества с высококвалифицированными врачами-специалистами. Здесь помогут решить проблемы, которые вызывают заболевания волос, кожи головы и лица, а также заняться коррекцией фигуры и очищением организма.
Фотоомоложение кожи — наиболее эффективный и безопасный способ избавиться от нежелательных дефектов.
Во время процедуры под воздействием вспышки света происходит разрушение пигментных пятен, веснушек, сосудистых звездочек и сеточек.
Также происходит стимуляция выработки нового коллагена и, как следствие, сужение пор, подтяжка кожи, улучшение ее цвета и омоложение!
Фракционное лазерное омоложение на итальянском медицинском СО 2 лазере поможет заметно омолодить кожу в зоне лица, шеи, декольте, кистей и даже локтей. За счет огромного количества микро дырочек, сделанных лазерным лучом, получается выраженный эффект подтяжки до 25%. Эта процедура также идеально подходит пациентам с проявлениями постакне. ФЛО навсегда избавит вас от рубцов, шрамов и растяжек.
Лазерное удаление доброкачественных новообразований с помощью медицинского СО 2 лазера позволит вам безболезненно, безопасно и навсегда избавиться от докучавших ранее родинок, невусов, папиллом, бородавок, кератом на любом участке тела. Перед удалением обязательно проводится обследование с дерматоскопией и последующей гистологией.
Радиоволоновой лифтинг — единственный способ в косметологии, который позволяет с видимым и ощутимым результатом для пациента уплотнить кожу, сделать ее более подтянутой и плотной ( не дряблой). За счет работы вакуума и направленной электроволны происходит воздействие на конкретный участок кожи без воздействия на весь организм. Процедура проводится в различных зонах: лице, шея, руки, колени, живот.
Набор профессиональных косметических средств марки «ДермаСейв» для лица. Эта косметика произведена на основе морского коллагена и позволит вам в домашних условиях полноценно ухаживать за кожей. Бережное и глубокое очищение, полноценное питание, эффективная защита — это то, что надо вашей коже.

Набор косметики «Дерма Сейв для волос даст полноценный уход вашим волосам. Здесь все по той же схеме: пилинг, очищение, питание и защита.
Имеются противопоказания,
необходима предварительная консультация специалиста

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Медицинский центр «АМД Лаборатории»

г. Калининград,
ул. Сержанта Колоскова, 12, оф. 10
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