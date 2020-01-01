Сезонные процедуры для красоты и здоровья

Набор профессиональных косметических средств марки «ДермаСейв» для лица. Эта косметика произведена на основе морского коллагена и позволит вам в домашних условиях полноценно ухаживать за кожей. Бережное и глубокое очищение, полноценное питание, эффективная защита — это то, что надо вашей коже.



Набор косметики «Дерма Сейв для волос даст полноценный уход вашим волосам. Здесь все по той же схеме: пилинг, очищение, питание и защита.