Эпицентр подарков

Приближается 8 Марта — день подарочных карточек, цветов и мягких игрушек. Если в этом году вы решили подарить то, чего ваша дама никак не ожидает, то предлагаем ознакомиться с подборкой оригинальных подарков, которые можно приобрести в ТРК «Эпицентр». Эти необычные презенты ко всему прочему пригодятся в жизни, а не просто вызовут у неё улыбку и отправятся в дальний угол.
Подарки для мамы
Бытовая техника
Как только мы ни стараемся показать, своей маме, что любим её и ценим, и один из способов — подарки. Облегчить маме работу по хозяйству помогут бытовая техника и электроника. Всегда есть что-то, о чём тайно мечтает ваша мама. Может быть, предмет её вожделений новый миксер, кухонный комбайн, стиральная машина или микроволновая печь? Всё это есть в одном месте в ТРК «Эпицентр»: в магазинеBaltmaximusна 2-м этаже вы найдёте огромный выбор техники и электроники.
Ювелирные украшения
Все женщины в восторге от украшений, а потому кольцо, брошь, кулон или браслет — это беспроигрышный вариант. Посетителей ювелирных магазинов «Монте Кристо» и «Imperial» будут ждать специальные скидки и предложения в честь праздника. Со 2 по 10 марта скидки до 70%.
Билетв кино
Выход на прогулку с любимыми детьми, а возможно и с внуками — что может быть приятнее для мамы, чем внимание? Только ещё больше внимания! Вы наверняка знаете ее любимый жанр фильмов, и поэтому можете презентовать билетик в кино, куда мама с удовольствием сходит одна или вместе с вами. Ждём вас в ТРК «Эпицентр», 4 этаж, где вы сможете не только посетить кинотеатр, но и поужинать в уютном ресторане.
Романтический подарок девушке
Косметика
Отличным подарком может стать сахарный скраб, крем для тела на основе масел или маска для волос от Letique. Красивая упаковка, отличное качество и честная цена никого не оставят равнодушными. Островок Letique расположен на 2 этаже торгового центра.
Сладости для радости
Если ваша половинка настоящая сладкоежка, то подарочный набор из конфет, батончиков или шоколадной пасты точно придётся ей по душе. Большой ассортимент оригинальных сладостей — вы вряд ли найдёте его в обычном супермаркете — представлен в магазине «#Неслипнется», который расположен прямо у центрального входа в «Эпицентр.
Полезный подарок бабушке
Товары для дома
Набор новых кастрюль, формы для выпечки, заварник или чашки. С выбором вам помогут в магазине Fiszman, который расположен на 1 этаже торгового центра. Далеко ходить не надо.
Парфюм
Если ваша бабушка, что называется, «на стиле» и следит за писками моды, то её можно приятно порадовать парфюмом, маникюрным набором, косметикой или серией кремов. Большой выбор перечисленных товаров можно найти в магазине «Л'Этуаль» на 1 этаже. В преддверии праздника посетителей и посетительниц ждут приятные скидки и подарки!
Не стоит забывать: женщины всех возрастов любят цветы, сладости и внимание.
Подарок для маленьких принцесс
Игрушки
Игрушки нужно выбирать в соответствии с предпочтениями ребёнка. Если малышка любит «готовить», то можно подарить ей набор детской посуды и муляжи фруктов/овощей. Также обычно девочки обожают кукол и всё, что с ними связано. Широкий ассортимент детских подарков вас встретит в магазине «Детский мир» на 3 этаже.
Детская одежда
Если же ребёнок постарше, то можно посетить магазин одежды Gloria Jeans, который расположен на 3 этаже торгового центра. Представленный ассортимент позволит вам пофантазировать и выбрать очаровательный образ для вашей принцессы.
Не забудьте, что в ТРК «Эпицентр» на улице Профессора Баранова, 30, в Калининграде вы можете передохнуть от шопинга в обширной фуд-зоне на 3 этаже — посидеть с чашечкой кофе или подкрепиться плотным завтраком, обедом и ужином.
Торгово-развлекательный центр«Эпицентр»
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