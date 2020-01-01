Эпицентр подарков

Выход на прогулку с любимыми детьми, а возможно и с внуками — что может быть приятнее для мамы, чем внимание? Только ещё больше внимания! Вы наверняка знаете ее любимый жанр фильмов, и поэтому можете презентовать билетик в кино, куда мама с удовольствием сходит одна или вместе с вами. Ждём вас в ТРК «Эпицентр», 4 этаж, где вы сможете не только посетить кинотеатр, но и поужинать в уютном ресторане.