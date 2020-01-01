Инновационная японская косметика

Новинка — шампунь Moist Diane
Perfect Beauty. Особая серия кератиновых шампуней и бальзамов-масок для волос, которая
создана с использованием двух запатентованных японских технологий и без содержания
сульфатов. Чем больше сушишь волосы, тем сильнее они становятся — мечта, которая может
осуществиться с серией Moist Diane Perfect Beauty.
Все продукты серии созданы с
использованием двух запатентованных японских технологий. Часть ингредиентов не проникает
глубоко в слои волоса, пока он влажный, начиная реагировать только от воздействия тепла
(фен, плойка, щипцы). Хороший вариант для подарка женщинам, у которых есть седина японская
серия средств для придания естественного цвета седым волосами KUROBARO Kurozome.