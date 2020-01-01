Инновационная японская косметика
Эксклюзивно представлена в Калининграде в сети магазинов «Мегуми»
Через несколько дней наступит самый весенний и яркий праздник – 8 Марта. А сейчас самое время для покупки подарков близким, знакомым и коллегам. Всегда хочется, чтобы презент был приятным, полезным, вызывал яркие эмоции и запомнился. Но что именно подарить?
Прекрасное решение предлагает магазин японской косметики «Мегуми». Именно в этой сети можно найти качественные и отвечающие современным стандартам средства для ухода за кожей и волосами. Презенты из магазина японской косметики помогут порадовать любимую девушку, маму, сестру, подругу, а также коллегу.
«Вторая кожа» в подарок
«Вторая кожа» так называют японские тканевые маски, которые могут стать хорошим подарком. Сегодня они находятся на пике популярности, и это неудивительно. Эти бьюти-бестселлеры, пришедшие из Азии, просты и удобны в использовании. К тому же в отличие от обычных эссенций и лосьонов они намного эффективнее справляются с проблемами чрезмерной сухости кожи. Дело в быстром испарении жидкости с кожи лица. Тканевая основа маски препятствует этому процессу и дает коже время, чтоб впитать активные ингредиенты из пропитывающей маску сыворотки. Главное их призвание все же в одном — оказать «скорую помощь» нуждающейся в особой заботе коже лица. Одна из них — Saborino японская тканевая экспресс-маска для лица, разработанная специально для утреннего ухода. Каждое утро всего за 60 секунд она будет пробуждать вашу кожу прохладной свежестью и легкими тонизирующими покалывающими ощущениями.
Маски без дополнительного умывания
Натуральные маски JAPAN GALS в уникальном сочетании экстракта алоэ вера и гиалуроновой кислоты созданы для совершенного ухода за вашей кожей. Являясь основными компонентами, гиалуроновая кислота, экстракт алоэ вера и шелковая эссенция применяются для заботы о проблемной коже с плохой текстурой. Благодаря своему составу они созданы для ежедневного использования, образуя целый комплекс по уходу за лицом. Чтобы ваша кожа сияла здоровьем, вам потребуется всего 5-10 минут в день для ухода за ней. Маски очень просты в применении, а после их использования лицо не требует дополнительного умывания.
Выгодная альтернатива педикюрным салонам
Педикюрные носочки успешно завоевывают внимание в России — тысячи женщин уже попробовали этот инновационный способ педикюра на дому без риска для здоровья и траты времени на посещение дорогостоящих процедур. Они очень просты в использовании. Их надевают как обычные носки и оставляют на 1-2 часа в зависимости от состояния кожи стоп. После процедуры нужно просто помыть ножки в теплой воде. Первый эффект уже заметен через 3-5 дней отмершие клетки кожи начнут отшелушиваться. Еще через неделю ваши стопы приобретут удивительную гладкость, нежность и упругость. Эффект держится до двух месяцев.
Они быстро и безопасно решают косметологические проблемы стоп:
Противогрибковый эффект
Устранение трещин, потертостей и мозолей
Противоотечное и противовоспалительное действие
Полное восстановление поврежденных волос
Новинка — шампунь Moist Diane Perfect Beauty. Особая серия кератиновых шампуней и бальзамов-масок для волос, которая создана с использованием двух запатентованных японских технологий и без содержания сульфатов. Чем больше сушишь волосы, тем сильнее они становятся — мечта, которая может осуществиться с серией Moist Diane Perfect Beauty.

Все продукты серии созданы с использованием двух запатентованных японских технологий. Часть ингредиентов не проникает глубоко в слои волоса, пока он влажный, начиная реагировать только от воздействия тепла (фен, плойка, щипцы). Хороший вариант для подарка женщинам, у которых есть седина японская серия средств для придания естественного цвета седым волосами KUROBARO Kurozome.
Помешаны на качестве
Стоит отметить, что японцы абсолютно помешаны на качестве всего, что производят. Мы с детства доверяем всему японскому. Те, кто хоть однажды попробовал эти средства, остались в полном восторге и продолжают ими пользоваться. Возможно, благодаря именно вашему подарку близкие и подруги откроют для себя прелести использования японской косметики. Ну и, конечно, праздник — это всегда хороший повод побаловать себя прикупить средства по уходу для собственного совершенствования.
Сделать выбор вам всегда помогут в сети магазинов.

Магазин японской косметики
«Мегуми»

г. Калининград,
ул. Карла Маркса, 82 (перекресток с Каштановой Аллеей)
ТРЦ «Европа»,
атриум «Берлин» цокольный этаж
ул. Театральная, 30
ТЦ «Мега-Центр» 2-й этаж
ул. Ген.-лейт. Озерова, 17б
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