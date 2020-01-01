Инновационная японская косметика

«Вторая кожа» — так называют японские тканевые маски, которые могут стать хорошим подарком. Сегодня они находятся на пике популярности, и это неудивительно. Эти бьюти-бестселлеры, пришедшие из Азии, просты и удобны в использовании. К тому же в отличие от обычных эссенций и лосьонов они намного эффективнее справляются с проблемами чрезмерной сухости кожи. Дело в быстром испарении жидкости с кожи лица. Тканевая основа маски препятствует этому процессу и дает коже время, чтоб впитать активные ингредиенты из пропитывающей маску сыворотки. Главное их призвание все же в одном — оказать «скорую помощь» нуждающейся в особой заботе коже лица. Одна из них — Saborino японская тканевая экспресс-маска для лица, разработанная специально для утреннего ухода. Каждое утро всего за 60 секунд она будет пробуждать вашу кожу прохладной свежестью и легкими тонизирующими покалывающими ощущениями.