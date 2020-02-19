Более 150 видов мармелада, суфле,
драже, жвачки и леденцов
Вкусные подарки в королевстве сладостей «Сладенбург»
Впереди Международный женский день. Конечно, многие уже думают о том, что же оригинального подарить своим родным и близким.
Интересные сладкие подарки на праздники и на каждый день теперь можно найти в королевстве «Сладенбург». Этот магазин открылся в центре Калининграда. Уникальная атмосфера, созданная для посетителей, перенесет вас в королевство со своим собственным драконом и доблестным рыцарем. Мармелад здесь разноцветными россыпями лежит в сундуках и бочках, переполняя их через край. В сокровищнице хранится более 150 видов жевательного мармелада, суфле, драже, жвачки и леденцов.
Многообразие форм, вкусов и цветов
Если не сможете определиться, радушный персонал всегда придет на помощь. Взрослые предпочитают оригинальный острый и лакричный мармелад, а детям больше нравится нежное суфле. Мармелад может иметь любую форму и вкус. Он может быть как в виде животных, фруктов и ягод, так и приобретать достаточно устрашающие формы. Жевательный мармелад — это мармелад на основе желатина. Именно использование желатина придает мягкую и упругую консистенцию любимой сладости. Еще мармелад делают на основе пектина. Пектин позволяет выводить из организма многие опасные вещества, токсины, соединения тяжёлых металлов, холестерин и прочее, не давая откладываться на стенках органов системы пищеварения. Любой мармелад делают на основе сока или фруктового пюре. В жевательном мармеладе сок основной ингредиент.
Мармелад – полезное лакомство
Мармелад хотя и относится к сладким продуктам, но из-за наличия в нем желирующих веществ считается более полезным лакомством по сравнению с другими конфетами. Мармелад, изготовленный на основе натуральных компонентов, приносит пользу благодаря полезным веществам. Если говорить о пользе мармелада, то он помогает: снять стресс, успокоить нервную систему, благодаря наличию желатина оказывает положительное влияние на состояние костной системы, способствует повышению защитных сил, а наличие глюкозы стимулирует умственную активность. Многие берут жевательный мармелад «Сладенбурга» в качестве перекуса на работу или дают детям в школу. К плюсам продукта можно отнести и то, что он не тает, а значит можно исключить неприятности с липкими пятнами и не бояться испачкать сумочку или школьный ранец.

Жевательный, желейный или фруктово-ягодный
По способу изготовления мармелад можно разделить на несколько видов. Жевательный мармелад пользуется большой популярностью благодаря способности храниться длительное время. Это позволяет брать его с собой в дорогу и не бояться, что он испортится или, как шоколад, растает. Желейный мармелад включает в себя фруктовый сок или сироп, который благодаря желирующим добавкам приобретает тягучую структуру. Фруктово-ягодный можно считать самым натуральным видом жевательного мармелада. Для его изготовления используют тёртые фрукты, которые уваривают с использованием, как натуральных (айва, яблоки, абрикосы), так и переработанных желирующих компонентов. Так сладости из «Сладенбурга» могут приносить пользу организму. Приятно, что здесь все прозрачно — даже цена фиксирована на весь ассортимент: 150 рублей за 100 граммов любой продукции.
Режим работы магазина максимально подстроен под посетителей: с 10.00 до 21.00 так что каждый успеет зайти в гости.
«Сладенбург»
магазин сладостей


г. Калининград,
ул.Профессора Баранова, 2б
ориентир — пешеходная зона за Центральным рынком
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