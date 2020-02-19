Мармелад хотя и относится к сладким продуктам, но из-за наличия в нем желирующих веществ считается более полезным лакомством по сравнению с другими конфетами. Мармелад, изготовленный на основе натуральных компонентов, приносит пользу благодаря полезным веществам. Если говорить о пользе мармелада, то он помогает: снять стресс, успокоить нервную систему, благодаря наличию желатина оказывает положительное влияние на состояние костной системы, способствует повышению защитных сил, а наличие глюкозы стимулирует умственную активность. Многие берут жевательный мармелад «Сладенбурга» в качестве перекуса на работу или дают детям в школу. К плюсам продукта можно отнести и то, что он не тает, а значит можно исключить неприятности с липкими пятнами и не бояться испачкать сумочку или школьный ранец.