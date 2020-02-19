По способу изготовления мармелад можно разделить на несколько видов. Жевательный мармелад пользуется большой популярностью благодаря способности храниться длительное время. Это позволяет брать его с собой в дорогу и не бояться, что он испортится или, как шоколад, растает. Желейный мармелад включает в себя фруктовый сок или сироп, который благодаря желирующим добавкам приобретает тягучую структуру. Фруктово-ягодный можно считать самым натуральным видом жевательного мармелада. Для его изготовления используют тёртые фрукты, которые уваривают с использованием, как натуральных (айва, яблоки, абрикосы), так и переработанных желирующих компонентов. Так сладости из «Сладенбурга» могут приносить пользу организму. Приятно, что здесь все прозрачно — даже цена фиксирована на весь ассортимент: 150 рублей за 100 граммов любой продукции.

