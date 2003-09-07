Путешествие мечты
Подарите путешествие, которое запомнится любимым навсегда
8 Марта — прекрасный повод осуществить мечты дорогих вашему сердцу женщин и подарить им самые яркие впечатления. Туристическая фирма «Универсал-тур» работает в Калининграде с 1993 года и точно знает, как организовать путешествие,
которое не забудется никогда.
МАЛЬБОРК — ГДАНЬСК — РЕДА
Трехдневное путешествие, которое покажется недельным отпуском благодаря разнообразию и насыщенности программы.
В первый день гуляем по орденскому замку в Мальборке и ночуем в современном спа-отеле с крытым бассейном, сауной и гидромассажными ваннами. На следующий день отправляемся на экскурсию в Гданьск, наслаждаемся старым городом и знакомимся с Оливским парком.
А в завершение купаемся в новом аквапарке «Реда. Катаемся на горке, проходящей через аквариум с акулами, и отваживаемся съехать с вращающейся горки высотой 30 метров.
Даты: 7-9.03, 3-5.05, 12-14.06, 17-19.07, 14-16.08
Стоимость: от 125 экв. евро.
Программа


ХАМЕЛЬН — ГОСЛАР/БОДЕНВЕРДЕР — ДРЕЗДЕН
Поездка по сказочным городам в самом что ни на есть прямом смысле слова, ведь Хамельн — это родина Крысолова из знаменитой средневековой легенды, а Боденвердер — город барона Мюнхгаузена. Оба города посещаем с экскурсией, после которой уже самостоятельно гуляем и рассматриваем фахверковые домики. После держим путь в средневековый Гослар, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. В рамках 4 - дневной поездки успеваем увидеть и Дрезден: прогуляться по барочному дворцу Цвингер, зайти во Фрауенкирхе и сделать фотографии набережной Эльбы. А в свободное время можно посетить музеи — Дрезденскую картинную галерею, где хранится «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, сокровищницы саксонских королей или необычный оригинальный Музей горчицы. Можно организовать поездки в очаровательные города Майсен или Фрайберг.
Даты: 6-9.03, 11-14.06, 4-7.07, 20-23.08, 1-4.11
Стоимость: от 155 экв. евро.
Программа
МИКОЛАЙКИ
Трехдневный тур, который будет одинаково интересен взрослым и детям. Аквапарк с горками, бассейнами, «горными реками» и «морскими волнами».
Для желающих расслабиться — джакузи и сауны.
Гости отеля смогут прокатиться на лыжах и санях по склонам с искусственным снегом (есть прокат инвентаря).
Также для любителей зимних развлечений работает бесплатный ледовый каток.
В стоимость тура включено двухразовое питание в формате шведского стола. Приятный бонус — для детей до четырех лет проживание бесплатно.
Даты: 07-09.03.2020 — праздничные даты
Стоимость: от 130 экв. евро для взрослых
и 110 экв. евро для детей
Программа


МАЛЬБОРК — СОПОТ — ГДАНЬСК
Гуляем с экскурсией по самому большому в мире кирпичному замку в Мальборке и вместе с гидом изучаем Сопот и бродим по самому длинному в Европе деревянному молу. Кстати, можно ещё и посетить аквапарк. На следующий день едем в парк Адама Мицкевича в Гданьске и узнаем все секреты старого города на пешеходной экскурсии.

Даты: каждые выходные
Стоимость: от 80 экв. евро.

Программа
Провести незабываемые выходные можно и недалеко от Калининграда, в Светлогорске — в отеле «Универсал». Здесь, на побережье Балтийского моря, вы легко снимите накопившуюся усталость и отвлечетесь от повседневных забот.
С 25 февраля по 9 марта действует специальная цена на двухместный номер с завтраком — всего 3200 рублей за ночь, а для читателей «Нового Калининграда» предоставляется дополнительная скидка 10% по кодовому слову «8 Марта».
Проснуться у моря, вкусно позавтракать в ресторане отеля, отправиться на долгую прогулку, а вечером согреться в сауне — вашим любимым точно понравится такой подарок.
Туристическая фирма «Универсал-тур»

г. Калининград,
 Советский пр-т, 36-Б (ор-р телевышка).
+7 (4012) 77 77 70, +7 (4012) 91 89 71
+7 (4012) 95 61 76, +7 (4012) 95 19 32
+7 (4012) 95 23 22
Дежурный телефон:
+7 (4012) 75-15-59.


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