Путешествие мечты

МАЛЬБОРК — ГДАНЬСК — РЕДА
Трехдневное
путешествие, которое покажется недельным отпуском благодаря разнообразию и насыщенности
программы.
В первый день гуляем по орденскому замку в Мальборке и ночуем в современном
спа-отеле с крытым бассейном, сауной и гидромассажными ваннами. На следующий день
отправляемся на экскурсию в Гданьск, наслаждаемся старым городом и знакомимся с Оливским
парком.
А в завершение купаемся в новом аквапарке «Реда. Катаемся на горке, проходящей
через аквариум с акулами, и отваживаемся съехать с вращающейся горки высотой 30 метров.
Даты:
7-9.03, 3-5.05, 12-14.06, 17-19.07, 14-16.08
Стоимость: от 125 экв. евро.Программа