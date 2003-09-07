Путешествие мечты

Поездка по сказочным городам в самом что ни на есть прямом смысле слова, ведь Хамельн — это родина Крысолова из знаменитой средневековой легенды, а Боденвердер — город барона Мюнхгаузена. Оба города посещаем с экскурсией, после которой уже самостоятельно гуляем и рассматриваем фахверковые домики. После держим путь в средневековый Гослар, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. В рамках 4 - дневной поездки успеваем увидеть и Дрезден: прогуляться по барочному дворцу Цвингер, зайти во Фрауенкирхе и сделать фотографии набережной Эльбы. А в свободное время можно посетить музеи — Дрезденскую картинную галерею, где хранится «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, сокровищницы саксонских королей или необычный оригинальный Музей горчицы. Можно организовать поездки в очаровательные города Майсен или Фрайберг.Даты: 6-9.03, 11-14.06, 4-7.07, 20-23.08, 1-4.11Стоимость: от 155 экв. евро.