Интересные подарки, сувениры ручной работы от местных мастеров
Встречаем весну на ярмарке в центре города
Оставляем последнюю неделю зимы позади и встречаем весну с хорошим настроением в самом центре города! В сквере «Мать-Россия» свои двери открыла яркая и гостеприимная весенняя ярмарка.
Приближающие праздники еще больше поднимают настроение, когда в одном месте можно купить практически все: интересные подарки, сувениры ручной работы, игрушки, аксессуары и другие изделия местных мастеров.
Приглашаем всех гостей и жителей Калининграда полакомиться, покататься на весёлых каруселях и зарядиться праздничной атмосферой.
Проведите время тепло и радостно с семьей и друзьями на нашей весенней ярмарке!
Весенняя ярмарка сквер у памятника «Матери-России»
Режим работы: с 21 февраля по 15 марта ежедневно с 11:00 до 22:00