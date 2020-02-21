Интересные подарки, сувениры ручной работы от местных мастеров
Встречаем весну на ярмарке в центре города
Оставляем последнюю неделю зимы позади и встречаем весну с хорошим настроением в самом центре города! В сквере «Мать-Россия» свои двери открыла яркая и гостеприимная весенняя ярмарка.
Приближающие праздники еще больше поднимают настроение, когда в одном месте можно купить практически все: интересные подарки, сувениры ручной работы, игрушки, аксессуары и другие изделия местных мастеров.
Приглашаем всех гостей и жителей Калининграда полакомиться, покататься на весёлых каруселях и зарядиться праздничной атмосферой.

Проведите время тепло и радостно с семьей и друзьями на нашей весенней ярмарке!
Весенняя ярмарка
сквер у памятника «Матери-России»

Режим работы:
с 21 февраля по 15 марта
ежедневно с 11:00 до 22:00

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