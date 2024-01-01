Букет тюльпанов, клубника в шоколаде и яркие эмоции

Почему лучше заказать подарок в Chocoberry Kaliningrad?
Клубника в шоколаде — эксклюзивный подарок, который порадует любимую, маму, бабушку или коллегу. Клубничный набор может быть как отдельным самостоятельным подарком, так и дополнением к роскошному букету весенних тюльпанов.
Мы используем только лучшие материалы и работает с ведущими производителями. Качество работы подтверждают многочисленные положительные отзывы на популярных интернет-площадках. Не упустите возможность порадовать близких.
Пунктуальные и вежливые курьеры доставят заказ по Калининграду и области по согласованному адресу и времени. Сделать покупку можно и в просторном магазине в центре Калининграда. Он находится по адресу: Советский проспект, 81, корпус 4.
Посмотреть полный ассортимент магазина и оформить доставку цветов и других товаров можно сайте choco-berry.ru
Реклама. ИП Хасанов Р. Ш., г. Калининград, проспект Советский, д. 81, корп./ст. 4, ОГРНИП 319392600046122, Erid: LatgBfjna
Chocoberry Kaliningrad г. Калининград
Советский проспект, 81, корпус 4 Тел. +7 (981) 450 82 00