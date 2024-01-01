Букет тюльпанов, клубника в шоколаде и яркие эмоции
Цветы и подарки для любимых в Chocoberry Kaliningrad
Команда магазина Chocoberry Kaliningrad поздравляет с праздником 8 Марта наших любимых и дорогих женщин.
Что подарить на 8 Марта?
    • Свежая клубника в бельгийском шоколаде
    • Букет нежных тюльпанов
    • Шляпная коробка с цветами и клубникой в шоколад
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      Почему лучше заказать подарок в Chocoberry Kaliningrad?
      • Клубника в шоколаде — эксклюзивный подарок, который порадует любимую, маму, бабушку или коллегу. Клубничный набор может быть как отдельным самостоятельным подарком, так и дополнением к роскошному букету весенних тюльпанов.
      • Мы используем только лучшие материалы и работает с ведущими производителями. Качество работы подтверждают многочисленные положительные отзывы на популярных интернет-площадках. Не упустите возможность порадовать близких.
      • Для новых клиентов предоставляем скидку на первый заказ через сайт.
      • Пунктуальные и вежливые курьеры доставят заказ по Калининграду и области по согласованному адресу и времени. Сделать покупку можно и в просторном магазине в центре Калининграда. Он находится по адресу: Советский проспект, 81, корпус 4.
      Посмотреть полный ассортимент магазина и оформить доставку цветов и других товаров можно сайте choco-berry.ru
      Реклама. ИП Хасанов Р. Ш., г. Калининград, проспект Советский, д. 81, корп./ст. 4, ОГРНИП 319392600046122, Erid: LatgBfjna
      Chocoberry Kaliningrad

      г. Калининград

      Советский проспект, 81, корпус 4
      Тел. +7 (981) 450 82 00

      choco-berry.ru
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