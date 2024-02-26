Цветы, композиции, декор
и весеннее настроение
Прекрасные подарки в сети «Розенштрассе»
Сеть флористических салонов «Розенштрассе» поздравляет с 8 Марта наших любимых, дорогих женщин!
В салонах «Розенштрассе» вы найдете:
  • свежие, невероятно красивые срезанные цветы
  • тюльпаны местного производства высшего качества по колоссально низким ценам
  • горшечные растения в большом разнообразии
  • стильный декор для любого интерьера
  • Сеть салонов «Розенштрассе» с радостью облегчит вам задачу поиска лучшего подарка для ваших матерей, сестер, подруг и жен. Благодаря нашему мобильному приложению Appstore, Google play и сайту вы обрадуете дорогих вам людей за один клик. 3+
  • Мы подготовили для вас огромный выбор цветочных композиций, букетов, корзин и даже фонтаны шаров. А прекрасным дополнением к цветам станут приятные мелочи декора: свечи, статуэтки, вазы и многое другое, что будет радовать еще долгие годы.
  • Наши высококвалифицированные флористы соберут для вас незабываемые букеты и композиции высшего качества из свежайших цветов. А курьеры бережно доставят ваш заказ в короткие сроки.
  • Приятным бонусом является бесплатная доставка в мобильном приложении. Не откладывайте на последний момент, позаботьтесь о прекрасной половине человечества уже сейчас.
Найти флористические салоны не составит труда, магазины находятся по всему городу и даже за ним.
Реклама. ООО «Оазис Плюс», 238 220, Калининградская обл, Гвардейский р-н, пос. Калинково, д.25А, ОГРН 1 133 926 014 375 Erid: LatgBp8g2
«Розенштрассе»
 г. Калининград
ул. Шевченко, 11А , 8 963 738 73 00
ул. Александра Невского, 33, 8 967 350 28 00
ул. Гайдара, 117-123, 8 963 292 21 71
Советский проспект, 159, ТЦ «Гранд», 8 963 292 21 61
ул. Театральная, 21, ТЦ «Маяк», 8 963 738 83 33
площадь Калинина, 28, ТЦ «Виктория», 8 963 292 21 62
мкр. Чкаловск, ул. Жиленкова, 6, 8 905 242 14 22
ул. Горького, 170, 8 967 354 50 24
г. Гурьевск
ул. Каштановая, 1А, 8 967 354 50 28

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