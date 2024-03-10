Spa-программа от «Алтайской здравницы» за 1000 рублей

8 Марта — праздник весны, цветов и, конечно, женщин, а значит, пора подумать о подарках! Если вы руководитель, то подарите прекрасной половине вашего коллектива сезонную spa-программу, которая включает прогревание в фитобочке, 30-минутный релакс-массаж с ароматом весеннего разнотравья и отдых с фиточаем. Стоимость сказочная — всего 1000 рублей!