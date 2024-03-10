Spa-программа от «Алтайской здравницы» за 1000 рублей
Подарок, который запомнится надолго
Что такое таёжный Spa«Алтайская здравница»? Это более 20 уникальных Spa-программ на основе знаний сибирских травников, аналогов которым нет во всём мире.
А еще тепло и гостеприимство Горного Алтая в центре мегаполиса, где каждый гость найдет для себя спокойствие, вдохновение, умиротворение и уединение.
Впереди важный праздник, который коснется каждого из нас!
8 Марта — праздник весны, цветов и, конечно, женщин, а значит, пора подумать о подарках! Если вы руководитель, то подарите прекрасной половине вашего коллектива сезонную spa-программу, которая включает прогревание в фитобочке, 30-минутный релакс-массаж с ароматом весеннего разнотравья и отдых с фиточаем. Стоимость сказочная — всего 1000 рублей!
А если вы ищете особенный подарок для любимой жены, мамы, дочери или подруги, «Алтайская здравница» с удовольствием вам в этом поможет. До 8 марта на spa-программы для любимых женщин действует скидка 15%**!
*Spa — спа **Акция действует до 10.03.2024 г., подробности у администратора Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Реклама. И П Горобцов Андрей Александрович. ИНН 22 101 398 650. Erid: LatgBzDGn
«Алтайская здравница» Таёжный Spa
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