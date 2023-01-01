Что нам запрещали в 2023 году

Уходящий год оставил чёткое ощущение: жизнь в России сладкой будет для совсем немногих. Мозаика её ужесточения состоит из разных кусочков: массовая «отмена» ещё вчера всенародно любимых артистов и писателей; пока почти безобидное прощупывание темы абортов; ранее не замеченные в олицетворении семейных ценностей и вдруг ставшие их поборниками представители власти. Резко ускорившийся «парад» иноагентов и экстремистов. И даже проблема куриных яиц. «Новый Калининград» писал обо всём этом в течение года — а сейчас собрал в одном месте.