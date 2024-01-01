«Мстить и мстить без конца»

Тот же Котов рассказывал в июне 1945 года о том, как во время штурма Кёнигсберга некий майор Ершов при форсировании Прегеля заставил немецкого артиллериста открыть огонь по своим: «Нас было человек 100, а пленных тысячи. Пошли немцы в контратаку. Около нашего дома стою, возле стояло немецкое орудие 105-мм. По улице танк идет. В каждом окне автоматчики появились. Ну, думаем, сейчас пленные разбегутся. А тут нас накрыли минометным огнем из глубины обороны — некуда деваться. Пленные вой подняли. Дома разваливаются. Часовых убивает, пленные по двору болтаются. Такой момент наступил — того и гляди пленные нас передушат. Немецкие танки пошли в контратаку, автоматчики, пехота бьет с крыш. Видим, что танк немецкий ведет огонь по домам, насквозь прошивает. Ершов взял орудие 105-мм немецкое, а как зарядить его, не знает. Подобрал пленного артиллериста, показывает ему — заряжай. Тот говорит: „Моя не стреляйт". Под силой оружия заставили его стрелять. Немец работает заряжающим, а Ершов стреляет по немецкому танку. Немецкую контратаку отбили. Но на следующем квартале Ершов был убит автоматной очередью с чердака».



При форсировании Прегеля красноармейцы также активно пользовались услугами захваченных в плен немцев. Например, командир 24-го артиллерийского гвардейского полка все той же 5-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник Кузьма Слетов рассказывал, что разведчики Доставалов и Николаев, переплыв реку на бревнах, захватили в плен около 80 немцев и заставили их строить переправу.



Форсировать Прегель помогали и немецкие моряки, плененные бойцами гвардии подполковника Сергея Павлова, возглавлявшего 51-й гвардейский стрелковый полк 18-й гвардейской стрелковой дивизии. По его словам, захвачены были два немца на двух бронекатерах: «Пленные поднимают руки. Я говорю: „Возить русских будете?" — „Будем. А вы не расстреляете?". Говорю: „Если всех переправите, не расстреляю". Он с удовольствием работает, лишь бы жив остался. Они были оба ранены потом и все же ранеными переправу делали и переправили мой полк, всю дивизию, вторую дивизию, и они работали исключительно. Потом, когда я переправился сам со 2-м батальоном, здесь оставил начальника штаба, направил с ними одного человека, приказал им по сто грамм налить и накормить. Их покормили, так они еще сильнее стали работать. У меня и санитары были, носильщики — немцы».



О работавших на катерах немцах вспоминал и сапер Анатолий Осипов: «Это были мужчины лет по 40 двоим. Я с ними разговаривал, но разве что у них поймешь. Я только понял у них, показывают — кушать хотят. Три дня, говорят, не кушали. У меня хлеб был. Я вынул, дал им полбуханки. Они быстро нас перевезли, когда я хлеба им дал. Больше ничего не поймешь. Я вообще по-немецки нисколько не знаю. Братва таких не трогала, которые у нас работали. Под таким обстрелом перевозили, кто их будет трогать».



Также интересную историю о спасении немкой советского офицера во время штурма Кёнигсберга рассказывал гвардии подполковник Анатолий Банкузов: «Я форсировал один раз старый Прегель в обратную сторону, а когда подошел к новому Прегелю, то завязался бой. При форсировании у меня захлебнулся майор Чередниченко. Его вытащила немка, откачала, принесла какое-то лекарство, которое раньше попробовала сама, потом дала ему. Мы оставили майора у этой немки, а ей дали справку, что она спасла офицера».

