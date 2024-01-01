«Мстить и мстить без конца»

Во время Восточно-Прусской наступательной операции бывали моменты, когда на стороне Красной армии в боестолкновениях принимали участие и этнические немцы. Более подробно о немецких антифашистах «Новый Калининград» уже писал отдельно
, но известны также эпизоды, когда захваченные в плен гитлеровцы в горячке боя были вынуждены стрелять по своим.
Об одном таком моменте во время штурма Пиллау рассказывал гвардии красноармеец Багадур Фаталеев, воевавший в 3-м батальоне 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии: «Три дома заняли. Посмотрели в 4-й, а там в подвале немцы сидят. Там же была русская женщина, из Калининской области. Я первый подошел к дому, взял всех этих пленных. Их отправили в тыл. Одного немецкого пулеметчика оставили, чтобы стрелял из немецкого пулемета. Ночью немцы пошли в контратаку. У нас патроны кончились Здесь мы нашли немецкие патроны и оружие. Я взял немецкий двуствольный пулемет, поставил в окно и начал расстреливать немцев, которые шли в контратаку. Перестал пулемет стрелять. Тогда немецкий пулеметчик научил меня стрелять из немецкого пулемета. Начал стрелять из него. Он еще мне сказал: „зер гуд"».
Тот же Фаталеев говорил, что во время передвижений по косе Фрише Нерунг (Балтийская коса) все приданные подразделению пушки тащили немцы, и у орудий «только наводчики были русские». О том, что немцы таскали не только пушки, но и подносили боеприпасы во время десантной операции на косе, рассказывал и Герой Советского Союза гвардии майор Иван Устинов, командовавший 21-м гвардейским стрелковым полком 5-й гвардейской стрелковой дивизии. «С разрешения генерала Петерса мы немцев посадили на машины и они за шоферов ездили», — добавлял Устинов.
Заместитель Устинова, гвардии майор Фёдор Котов, тоже уверяет, что немцев использовали на косе и как водителей, и как обслугу орудий: «Иногда видим, немец тащит мины, подносит боеприпасы. Там немцы под каждым кустом сидели. Запрягает лошадь, пушку. Другой немец стреляет, причем обязательно по лошади, по пленному немцу не стреляет».