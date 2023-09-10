В Калининграде презентовали сборник интервью с участниками штурма Кёнигсберга

В Калининграде презентовали сборник интервью с участниками штурма Кёнигсберга
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде презентовали новую книгу об участниках штурма Кёнигсберга «Я путь прошел тяжелый до Восточной Пруссии...». Презентация прошла в субботу, 9 сентября, на военно-историческом фестивале «Кёнигсберг — наш!»

Книга, как рассказали ее составители, представляет собой сборник документов, подготовленный военно-историческим центром Калининградского областного историко-художественного музея. Сбор материалов для нее, как уточнили составители, начался еще в 2013 году. Основой книги стали стенограммы бесед с особо отличившимися бойцами и командирами 11-й гвардейской армии, записанные с мая по июль 1945 года, то есть непосредственно после боев в Восточной Пруссии.

Во время презентации один из составителей, замдиректора историко-художественного музея по музейно-выставочной деятельности Сергей Якимов, сообщил, что интервью были записаны в Тапиау, где собирались колонны для подготовки к параду в Москве. Кроме того, текстовые материалы дополнены фотодокументами из фондов Центрального архива Минобороны РФ и Калининградского областного историко-художественного музея. Большая часть источников, как утверждается, введена в научный оборот впервые.

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