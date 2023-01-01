Калининградский филиал МФЮА

Столичные дипломы в Калининграде
Московский финансово-юридический университет МФЮА одно из старейших негосударственных высших учебных заведений России. В настоящее время Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА занимается подготовкой специалистов в сфере экономики и права, юриспруденции, финансов, таможенного дела, экономической безопасности, государственного и муниципального управления, рекламы.
Есть все уровни образования: от среднего профессионального до высшего образования — специалитета, бакалавриата и магистратуры. Обучение происходит по трем формам: очной, очно — заочной и заочной с вызовом на сессию два раза в год. Разнообразие форм позволяет совмещать учебный процесс с работой, что актуально для старшекурсников и взрослых студентов.
  • Выпускникам вуза выдается диплом государственного образца
  • Европейское приложение к диплому
  • На период очного обучения предоставляется отсрочка от армии
  • Оплатить можно материнским капиталом.
  • Предоставляются места для прохождения практики.
  • При поступлении на базе НПО, СПО, ВО срок обучения уменьшается на 1.5 года
  • Система скидок** до -70% по баллам ЕГЭ или внутренних вступительных тестов
  • Скидки** 30% на продолжение обучения и 40% на параллельное обучение.
Направления подготовки и специальности:
  • менеджмент (бакалавриат/магистратура)
  • таможенное дело (специалитет)
  • экономика (бакалавриат/магистратура)
  • юриспруденция (бакалавриат/магистратура)
  • экономическая безопасность (специалитет)
  • государственное и муниципальное управление (бакалавриат/магистратура)
  • правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет)
  • реклама и связи с общественностью (бакалавриат)
  • судебная и прокурорская деятельность (специалитет)
Формы обучения в АОЧУ ВО МФЮА:

  • очная
  • заочная
  • очно-заочная (вечерняя)
Школа Первокурсника 2019
ВУЗ ставит своей целью развитие студенческого потенциала
В Калининградском филиале МФЮА созданы все условия, чтобы обучение по желаемой специальности проходило в комфортных условиях и дружественной атмосфере. Администрация филиала и профессорско-преподавательский состав помогают студентам развиваться в социальном и академическом плане, получать навыки и опыт, необходимые при трудоустройстве и для ведения эффективной профессиональной деятельности. Специалисты воспитывают у студентов гражданско-патриотическое сознание. Ориентируют ребят на духовно-нравственное развитие, сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета. Создают условия для развития научно-исследовательского потенциала студенческого сообщества. Студенты принимают участие в городских, региональных и общероссийских конкурсах и конференциях, путешествуют, играют в КВН, занимаются волонтерством, спортом и творчеством, реализуют собственные проекты социального, экономического и технического характера.

Участники регионального фестиваля «Русские рифмы».
В Калининградском филиале МФЮА отлажен механизм взаимодействия с органами власти, правоохранительными структурами региона. Университет организует профилактические беседы (круглые столы) для студентов при поддержке Центра противодействия экстремизму, наркопрофилактики и поддержания здорового образа жизни в студенческой среде. Руководство филиала создает условия для комфортного пребывания студентов на территории учебного заведения за счет совершенствования материальной базы обучения, развития внеучебной деятельности. Для безопасности пребывания студентов в Калининградском филиале МФЮА организована круглосуточная физическая охрана.
Выпускники МФЮА по отдельным специальностям по версии российской компании интернет рекрутмента «hh.ru» в 2022 и 2023 году, как и прежде, являются успешными востребованными кадрами: в сфере экономики и финансов занимают 2 место среди негосударственных вузов; в сфере юриспруденции вуз вошел в ТОП-5 негосударственных вузов: kaliningrad.hh.ru/rating
Образовательные программы:
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
* Пройти онлайн-тестирования могут только следующие лица:

  • лица, имеющие диплом ВО или СПО
  • иностранные граждане
  • лица, имеющие документ об образовании, полученный не в РФ
  • дети–инвалиды и инвалиды
** Подробности в приемной комиссии.
Лицензия на ведение образовательной деятельности № Л035-00115–77/00631437 от 23.04.2015 (бессрочная)
Свидетельство о государственной аккредитации №3199 от 17.07.2019 (бессрочная)
Среднее профессиональное образование
МФЮА ведет подготовку по программам среднего профессионального образования
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Московский финансово-юридический университет
Калининград, ул. Ермака, д. 3, ор-р пересечение ул.
Комсомольской и пр-та Мира, вход со стороны пр-та Мира.

Телефон приемной комиссии
+7 (4012) 95 69 89

kg.mfua.ru
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