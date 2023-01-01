Калининградский филиал МФЮА

Московский финансово-юридический университет МФЮА одно из старейших негосударственных высших учебных заведений России. В настоящее время Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА занимается подготовкой специалистов в сфере экономики и права, юриспруденции, финансов, таможенного дела, экономической безопасности, государственного и муниципального управления, рекламы.
Есть все уровни образования: от среднего профессионального до высшего образования — специалитета, бакалавриата и магистратуры. Обучение происходит по трем формам: очной, очно — заочной и заочной с вызовом на сессию два раза в год. Разнообразие форм позволяет совмещать учебный процесс с работой, что актуально для старшекурсников и взрослых студентов.
Выпускникам вуза выдается диплом государственного образца
Европейское приложение к диплому
На период очного обучения предоставляется отсрочка от армии
Оплатить можно материнским капиталом.
Предоставляются места для прохождения практики.
При поступлении на базе НПО, СПО, ВО срок обучения уменьшается на 1.5 года
Система скидок** до -70% по баллам ЕГЭ или внутренних вступительных тестов
Скидки** 30% на продолжение обучения и 40% на параллельное обучение.
Направления подготовки и специальности:
менеджмент (бакалавриат/магистратура)
таможенное дело (специалитет)
экономика (бакалавриат/магистратура)
юриспруденция (бакалавриат/магистратура)
экономическая безопасность (специалитет)
государственное и муниципальное управление (бакалавриат/магистратура)
правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет)
реклама и связи с общественностью (бакалавриат)
судебная и прокурорская деятельность (специалитет)
Формы обучения в АОЧУ ВО МФЮА:
очная
заочная
очно-заочная (вечерняя)
Школа Первокурсника 2019
ВУЗ ставит своей целью развитие студенческого потенциала
В Калининградском филиале МФЮА созданы все условия, чтобы обучение по желаемой специальности проходило в комфортных условиях и дружественной атмосфере. Администрация филиала и профессорско-преподавательский состав помогают студентам развиваться в социальном и академическом плане, получать навыки и опыт, необходимые при трудоустройстве и для ведения эффективной профессиональной деятельности. Специалисты воспитывают у студентов гражданско-патриотическое сознание. Ориентируют ребят на духовно-нравственное развитие, сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета. Создают условия для развития научно-исследовательского потенциала студенческого сообщества. Студенты принимают участие в городских, региональных и общероссийских конкурсах и конференциях, путешествуют, играют в КВН, занимаются волонтерством, спортом и творчеством, реализуют собственные проекты социального, экономического и технического характера.
Участники регионального фестиваля «Русские рифмы».
В Калининградском филиале МФЮА отлажен механизм взаимодействия с органами власти, правоохранительными структурами региона. Университет организует профилактические беседы (круглые столы) для студентов при поддержке Центра противодействия экстремизму, наркопрофилактики и поддержания здорового образа жизни в студенческой среде. Руководство филиала создает условия для комфортного пребывания студентов на территории учебного заведения за счет совершенствования материальной базы обучения, развития внеучебной деятельности. Для безопасности пребывания студентов в Калининградском филиале МФЮА организована круглосуточная физическая охрана.
Выпускники МФЮА по отдельным специальностям по версии российской компании интернет рекрутмента «hh.ru» в 2022 и 2023 году, как и прежде, являются успешными востребованными кадрами: в сфере экономики и финансов занимают 2 место среди негосударственных вузов; в сфере юриспруденции вуз вошел в ТОП-5 негосударственных вузов: kaliningrad.hh.ru/rating
Образовательные программы:
Бакалавриат
Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы<br />(профиля);Формы обучения; Срок обучения; Стоимость в год (в руб.) 2023 год; Вид вступительных испытаний
38.03.01 Экономика;очная<br>очно-заочная<br>заочная;4<br>4.10<br>4.10; 50400–84000<br>63000<br>53000;ЕГЭ или <br>Тестирование в онлайн-формате*
38.03.02 Менеджмент;очная<br>очно-заочная<br>заочная;4<br>4.10<br>4.10; 50400–84000<br>63000<br>53000;ЕГЭ или <br>Тестирование в онлайн-формате*
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;очная<br>очно-заочная<br>заочная;4<br>4.10<br>4.10; 50400–84000<br>63000<br>53000;ЕГЭ или <br>Тестирование в онлайн-формате*
40.03.01 Юриспруденция;очная<br>очно-заочная<br>заочная;4<br>4.10<br>4.10; 50400–84000<br>63000<br>53000;ЕГЭ или <br>Тестирование в онлайн-формате*
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;очная<br>очно-заочная<br>заочная;4<br>4.10<br>4.10; 50400–84000<br>63000<br>53000;ЕГЭ или <br>Тестирование в онлайн-формате*
Специалитет
Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы<br />(профиля);Квалификация;Формы обучения; Срок обучения; Стоимость в год (в руб.) 2023 год; Вид вступительных испытаний
Экономическая безопасность;Судебный экономический эксперт;очная<br>заочная;5<br>5.10;63.000<br>53.000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
38.05.02 Таможенное дело;Таможенный декларант;очная<br>заочная;5<br>5.10;63.000<br>53.000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;Юрист;очная<br>заочная;5<br>5.10;63.000<br>53.000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность;Юрист;очная<br>заочная;5<br>5.10;63.000<br>53.000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
Магистратура
Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы<br />(профиля);Формы обучения; Срок обучения; Стоимость в год (в руб.) 2023 год; Вид вступительных испытаний
38.04.01 Экономика;очная<br>заочная;2<br>2,5; 88000<br>73000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
38.04.02 Менеджмент;очная<br>заочная;2<br>2,5; 88000<br>73000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
38.04.04 Государственное и муниципальное управление;очная<br>очно-заочная<br>зачоная;2<br>2,5<br>2,5; 88000<br>83000<br>73000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
40.04.01 Юриспруденция;очная<br>очно-заочная<br>зачоная;2<br>2,5<br>2,5; 88000<br>83000<br>73000; ЕГЭ<br>или Тестирование в онлайн-формате*
* Пройти онлайн-тестирования могут только следующие лица:
лица, имеющие диплом ВО или СПО
иностранные граждане
лица, имеющие документ об образовании, полученный не в РФ
дети–инвалиды и инвалиды
** Подробности в приемной комиссии.
Лицензия на ведение образовательной деятельности № Л035-00115–77/00631437 от 23.04.2015 (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации №3199 от 17.07.2019 (бессрочная)
Среднее профессиональное образование МФЮА ведет подготовку по программам среднего профессионального образования
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Московский финансово-юридический университет
Калининград, ул. Ермака, д. 3, ор-р пересечение ул. Комсомольской и пр-та Мира, вход со стороны пр-та Мира.