Калининградский филиал МФЮА

В Калининградском филиале МФЮА созданы все условия, чтобы обучение по желаемой специальности проходило в комфортных условиях и дружественной атмосфере. Администрация филиала и профессорско-преподавательский состав помогают студентам развиваться в социальном и академическом плане, получать навыки и опыт, необходимые при трудоустройстве и для ведения эффективной профессиональной деятельности. Специалисты воспитывают у студентов гражданско-патриотическое сознание. Ориентируют ребят на духовно-нравственное развитие, сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета. Создают условия для развития научно-исследовательского потенциала студенческого сообщества. Студенты принимают участие в городских, региональных и общероссийских конкурсах и конференциях, путешествуют, играют в КВН, занимаются волонтерством, спортом и творчеством, реализуют собственные проекты социального, экономического и технического характера.



