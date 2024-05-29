Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Код;Наименование НП;Форма;Срок;Бюджетных/<br />платных мест;Стоимость платного обучения;Экзамены

07.02.01;Архитектура<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;—/30;109 600;Поступление на основе среднего балла аттестата при успешной сдаче внутренних экзаменов: <br>● Рисунок<br>● Черчение 08.02.01;Строительство и эксплуатация зданий и сооружений<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;15/15;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 08.02.05;Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/10;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 08.02.08;Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;25/5;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 08.02.09;Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;15/15;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 08.02.13;Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;25/-;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 08.02.15;Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов);очная;2 года 10мес.; —/20;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 09.02.07;Информационные системы и программирование <br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;25/5;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 11.02.16;Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;15/15;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 15.02.06;Монтаж и техническая эксплуатация холодильно—компрессорных машин и установок (по отраслям)<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/5;109 600;Поступление на основе среднего балла аттестата 15.02.16;Технология машиностроения<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;15/5;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 18.02.12;Технология аналитического контроля химических соединений<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;—/15;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата 21.02.19;Землеустройство<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/10;89 000;Поступление на основе среднего балла аттестата