Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Будущее здесь!
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов России.
Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.
В настоящее время здесь реализуется 150+ образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает 1000 преподавателей и более 10 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1000 из них — иностранные студенты.
Вуз имеет развитую инфраструктуру для комфортного обучения и отдыха — 23 учебных корпуса, 20 спортивных объектов: стадион, два бассейна, закрытые и открытые спортивные площадки, 13 общежитий, 7 из которых выглядят как небольшие квартиры в современном доме, и даже свой Ботанический сад. Студенты, которые учатся на первом-втором курсах или только поступают в БФУ, продолжать и заканчивать свое образование будут в стенах нового кампуса «Кантиана».
7 шагов для поступающих
Выбрать программу подготовки на сайте БФУ им. И. Канта
Определить набор ЕГЭ и уточнить минимальные баллы
Собрать документы:
паспорт
документ об образовании
медицинское заключение (при необходимости)
СНИЛС
Подать документы, заполнив заявление на портале Госуслуг или лично в приемную комиссию. В заявлении необходимо указать приоритеты зачисления
Пройти вступительные испытания в БФУ (для тех, кто имеет право поступать на основании внутренних вступительных испытаний)
Следить за рейтинговыми списками
Для зачисления на бюджет: в установленные сроки предоставить оригинал документа об образовании в Приемную комиссию/проставить отметку о предоставлении в организацию оригинала документа об образовании на портале Госуслуг Для зачисления на платную основу: заключить договор на обучение
Высшая школа компьютерных наук и искусственного интеллекта
01.03.02 ;Искусственный интеллект и анализ данных;Очная;4 года;25 / 5;144 200 ; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
01.03.02 ;Информатика и программирование;Очная;4 года;75 / 5;144 200; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
02.03.02 ;Программная инженерия в искусственном интеллекте;Очная;4 года;20 / 5;144 200; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
02.03.03 ;Разработка баз данных и интернет-приложений;Очная;4 года;60 / 5;144 200; 46 Математика<br>51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
10.05.01 ;Математические методы защиты информации;Очная;5.5 лет;25 / 5;178 100; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
23.03.01;Интеллектуальные логистические транспортные системы;Очная;4 года;20 / 5;167 400; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/51/50 Физика / Информатика и ИКТ / Иностранный язык
43.03.01;Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса;Очная;4 года;20 / 5;144 200; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 51/50 Обществознание / Иностранный язык
08.03.01; Промышленное и гражданское строительство;Очная;4 года;40 / 10;167 400; 46 Математика<br> 50 Русский язык <br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
09.03.02 ;Информационные и автоматизированные системы обработки информации и управления;Очная;4 года;50 / 10;168 500; 46 Математика<br> 46 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
10.03.01 ;Организация и технология защиты информации;Очная;4 года;40 / 50;168 500; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/46 Физика / Информатика и ИКТ
11.03.02 ;Защищенные инфокоммуникационные системы и сети;Очная;4 года;25 / 5;191 100; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/46 Физика / Информатика и ИКТ
15.03.01 ;Машиностроение;Очная;4 года;20 / 5;167 400; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
05.03.02;Экономическая география и устойчивое развитие глобальных ;Очная;4 года;15 / 5;167 400; 45 География<br> 50 Русский язык<br> 46/50 Математика / Биология
21.03.02 ;Кадастр недвижимости;Очная;4 года;25 / 5;204 600; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
43.03.01 ;Сервисные решения в территориальном развитии;Очная;4 года;20 / 5;144 200; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 51/50 Обществознание / Иностранный язык
43.03.02;Туристско-экскурсионный и гостиничный бизнес;Очная;4 года;25 / 5;144 200; 51 История<br> 50 Русский язык<br> 56/50 Обществознание / Иностранный язык
43.03.03;Туристско-экскурсионный и гостиничный бизнес;Очная;4 года;25 / 5;144 200; 56 Обществознание<br> 50 Русский язык<br> 51/50 История / Иностранный язык
44.03.03 ;Дефектология. Образование и сопровождение лиц с нарушением развития;Очная;5-6 лет;20 / 5;144 200; 50 Русский язык<br> 50 Биология<br> 46/51 Математика / Обществознание
44.03.05 ;Дошкольное образование с дополнительной квалификацией (логопедическая деятельность / информатика / дополнительное образование);Очная;5 лет;20 / 5;144 200; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Начальное образование с дополнительной квалификацией (логопедическая деятельность / информатика / русский язык как неродной / дополнительное образование);Очная;5 лет;20 / 5;144 200; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Математика с дополнительной квалификацией (информатика / физика / дополнительное образование);Очная;5 лет;15 / 5;144 200; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Русский язык. Литература;Очная;5 лет;15 / 5;144 200; 50 Иностранный язык<br> 50 Русский язык<br> 51 Обществознание
37.03.01;Психология;Очная;4 года;50 / 10;156 900; 50 Биология<br> 50 Русский язык<br> 46/56 Математика / Обществознание
37.05.01;Патопсихологическая диагностика и психотерапия;Очная;5.5 лет;15 / 5;144 200; 50 Биология<br> 50 Русский язык<br> 46/56 Математика / Обществознание
44.03.05 ;Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности;Очная;5 лет; 20 / 10;144 200; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 35 Физическая культура и спорт: теория
49.03.01 ;Спортивная подготовка;Очная;4 года;35 / 10;219 500; 44 Биология<br> 50 Русский язык<br> 35 Физическая культура и спорт: теория