Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Будущее здесь!
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов России.
Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.
В настоящее время здесь реализуется 195 образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает около 700 преподавателей и более 12 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1300 из них — иностранные студенты.
Вуз имеет развитую инфраструктуру для комфортного обучения и отдыха — 23 учебных корпуса, 20 спортивных объектов: стадион, два бассейна, закрытые и открытые спортивные площадки, 13 общежитий, 7 из которых выглядят как небольшие квартиры в современном доме, и даже свой Ботанический сад. Студенты, которые учатся на первом-втором курсах или только поступают в БФУ, продолжать и заканчивать свое образование будут в стенах нового кампуса «Кантиана».
6 шагов для поступающих
Выбрать программу подготовки на сайте БФУ им. И. Канта
Собрать документы:
паспорт
документ об образовании
медицинское заключение (при необходимости)
СНИЛС
Подать документы с помощью портала Госуслуги или обратиться лично в приемную комиссию
Поступающим на специальности «Архитектура», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело» пройти вступительные испытания в БФУ им. И. Канта
Следить за рейтинговыми списками
В установленные сроки предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию, чтобы зачислиться в состав студентов
Образовательные программы СПО
Университетский колледж
Код;Наименование образовательной программы;Форма;Срок;Бюджетных/<br />платных мест;Стоимость платного обучения в год;Экзамены
07.02.01;Архитектура<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;—/30;115 100;Поступление на основе среднего балла аттестата при успешной сдаче внутренних экзаменов: <br>● Рисунок<br>● Черчение
08.02.01;Строительство и эксплуатация зданий и сооружений<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/10;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
08.02.08;Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;15/15;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
08.02.09;Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;15/10;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
08.02.12;Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения <br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;25/5;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
08.02.13;Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;20/5;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
08.02.15;Информационное моделирование в строительстве (на базе 9 классов);очная;2 года 10мес.; —/20;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
09.02.07;Информационные системы и программирование <br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;25/5;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
11.02.16;Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;15/10;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
15.02.06;Монтаж и техническая эксплуатация холодильно—компрессорных машин и установок (по отраслям)<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/5;115 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
21.02.19;Землеустройство<br>(на базе 9 классов);очная;3 года 10 мес.;20/10;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
Медицинский колледж
Код;Наименование НП;Форма;Срок;Бюджетных/<br />платных мест;Стоимость платного обучения в год;Экзамены
31.02.01;Лечебное дело<br>(на базе 11 классов);очная;2 года 10 мес.;20/80;104 000;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
31.02.02;Акушерское дело<br>(на базе 11 классов);очная;2 года 6 мес.;-/50;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
31.02.02;Лабораторная диагностика (на базе 11 классов);очная;1 год 10 мес.;15/10;103 100;Поступление на основе среднего балла аттестата
31.02.05;Стоматология ортопедическая<br>(на базе 11 классов);очная;1 год 10 мес.;—/25;147 100;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
33.02.01;Фармация<br>(на базе 11 классов);очная;1 год 10 мес.;15/35;128 000;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
33.02.01;Фармация<br>(на базе 9 классов);очная;2 год 10 мес.;—/25;128 000;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
34.02.01;Сестринское дело<br>(на базе 11 классов);очная;1 год 10 мес.;35/65;104 000;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование
34.02.01;Сестринское дело<br>(на базе 9 классов);очная;2 года 10 мес.;—/100;104 000;Поступление на основе среднего балла аттестата<br>● Психологическое тестирование