Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Будущее здесь!
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов России.
Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.

В настоящее время здесь реализуется 195 образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает около 700 преподавателей и более 12 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1300 из них — иностранные студенты.

Вуз имеет развитую инфраструктуру для комфортного обучения и отдыха — 23 учебных корпуса, 20 спортивных объектов: стадион, два бассейна, закрытые и открытые спортивные площадки, 13 общежитий, 7 из которых выглядят как небольшие квартиры в современном доме, и даже свой Ботанический сад. Студенты, которые учатся на первом-втором курсах или только поступают в БФУ, продолжать и заканчивать свое образование будут в стенах нового кампуса «Кантиана».
6 шагов для поступающих
  • Выбрать программу подготовки на сайте БФУ им. И. Канта
  • Собрать документы:
    • паспорт
    • документ об образовании
    • медицинское заключение (при необходимости)
    • СНИЛС
  • Подать документы с помощью портала Госуслуги или обратиться лично в приемную комиссию
  • Поступающим на специальности «Архитектура», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело» пройти вступительные испытания в БФУ им. И. Канта
  • Следить за рейтинговыми списками
  • В установленные сроки предоставить оригинал документа об образовании в приемную комиссию, чтобы зачислиться в состав студентов
Образовательные программы СПО
Университетский колледж
Медицинский колледж
Подать документы Календарь приема
Высшее образование
БФУ им. И. Канта ведет подготовку по программам высшего образования
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Реклама. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». ИНН 3906019856 Erid: 2VSb5y6qzAc
БФУ им. И. Канта
Приемная комиссия СПО
г. Калининград, ул. Зоологическая, 2

+7 (4012) 59 55 96
 abiturient@kantiana.ru

kantiana.ru
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