Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Будущее здесь!
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов России.
Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.

В настоящее время здесь реализуется 195 образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает 1000 преподавателей и более 10 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1000 из них — иностранные студенты.
Вуз имеет развитую инфраструктуру для комфортного обучения и отдыха — 23 учебных корпуса, 20 спортивных объектов: стадион, два бассейна, закрытые и открытые спортивные площадки, 13 общежитий, 7 из которых выглядят как небольшие квартиры в современном доме, и даже свой Ботанический сад. Студенты, которые учатся на первом-втором курсах или только поступают в БФУ, продолжать и заканчивать свое образование будут в стенах нового кампуса «Кантиана».
7 шагов для поступающих
  • Выбрать программу подготовки на сайте БФУ им. И. Канта
  • Определить набор ЕГЭ и уточнить минимальные баллы
  • Собрать документы:
    • паспорт
    • документ об образовании
    • медицинское заключение (при необходимости)
    • СНИЛС
  • Подать документы, заполнив заявление на портале Госуслуг, или обратиться лично в приемную комиссию. В заявлении необходимо указать приоритеты зачисления
  • Пройти вступительные испытания в БФУ (для тех, кто имеет право поступать на основании внутренних вступительных испытаний)
  • Следить за рейтинговыми списками
  • Для зачисления на бюджет: в установленные сроки предоставить согласие на зачисление в Приемную комиссию/проставить отметку о согласии на зачисление на портале Госуслуг
    Для зачисления на платную основу: заключить договор на обучение
Высшая школа компьютерных наук и искусственного интеллекта
Высшая школа киберфизических систем
Высшая школа нанотехнологий и инженерии
Высшая школа бизнеса и предпринимательства
Высшая школа права
Высшая школа пространственного развития и гостеприимства
Высшая школа живых систем
Высшая школа медицины
Высшая школа коммуникаций и креативных индустрий
Высшая школа лингвистики
Высшая школа образования и психологии
Высшая школа физической культуры и спорта
Высшая школа философии, истории и социальных наук
Подать документы Календарь приема
Среднее профессиональное образование
БФУ им. И. Канта ведет подготовку по программам среднего профессионального образования
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Реклама. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». ИНН 3906019856 Erid: 2VSb5xQpKZJ
БФУ им. И. Канта
Приёмная комиссия
г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 57

+7 (4012) 59 55 96

abiturient@kantiana.ru

kantiana.ru
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