Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Будущее здесь!
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона России. Вуз удерживает за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном федеральном округе, является одним из 10 федеральных университетов России.
Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.
В настоящее время здесь реализуется 195 образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает 1000 преподавателей и более 10 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1000 из них — иностранные студенты.
Вуз имеет развитую инфраструктуру для комфортного обучения и отдыха — 23 учебных корпуса, 20 спортивных объектов: стадион, два бассейна, закрытые и открытые спортивные площадки, 13 общежитий, 7 из которых выглядят как небольшие квартиры в современном доме, и даже свой Ботанический сад. Студенты, которые учатся на первом-втором курсах или только поступают в БФУ, продолжать и заканчивать свое образование будут в стенах нового кампуса «Кантиана».
7 шагов для поступающих
Выбрать программу подготовки на сайте БФУ им. И. Канта
Определить набор ЕГЭ и уточнить минимальные баллы
Собрать документы:
паспорт
документ об образовании
медицинское заключение (при необходимости)
СНИЛС
Подать документы, заполнив заявление на портале Госуслуг, или обратиться лично в приемную комиссию. В заявлении необходимо указать приоритеты зачисления
Пройти вступительные испытания в БФУ (для тех, кто имеет право поступать на основании внутренних вступительных испытаний)
Следить за рейтинговыми списками
Для зачисления на бюджет: в установленные сроки предоставить согласие на зачисление в Приемную комиссию/проставить отметку о согласии на зачисление на портале Госуслуг Для зачисления на платную основу: заключить договор на обучение
Высшая школа компьютерных наук и искусственного интеллекта
01.03.02 ;Искусственный интеллект и анализ данных;Очная;4 года;47 / 20;151 500 ; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
01.03.02 ;Информатика и программирование;Очная;4 года;75 / 40 ;151 500; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
02.03.02 ;Программная инженерия в искусственном интеллекте;Очная;4 года;30 / 10;151 500; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
02.03.03 ;Разработка баз данных и интернет-приложений;Очная;4 года;60 / 15;151 500; 46 Математика<br>51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
10.05.01 ;Математические методы защиты информации;Очная;5.5 лет;20 / 5;187 100; 46 Математика<br> 51 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
43.03.01;Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса;Очная;4 года;25 / 15;151 500;51 Обществознание <br> 46/50 Математика / Иностранный язык<br> 50 Русский язык<br>
07.03.01;Архитектура;Очная;5 лет;0 / 25;175 900; 46 Математика<br> 50 Русский язык <br> 25 Архитектурная композиция <br> 25 Архитектурный рисунок
08.03.01; Промышленное и гражданское строительство;Очная;4 года;50 / 20;175 900; 46 Математика<br> 50 Русский язык <br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
09.03.02 ;Информационные и автоматизированные системы обработки информации и управления;Очная;4 года;60 / 20;177 000; 46 Математика<br> 46 Информатика и ИКТ<br> 50 Русский язык
10.03.01 ;Организация и технология защиты информации;Очная;4 года;50 / 20;177 000; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/46 Физика / Информатика и ИКТ
11.03.02 ;Защищенные инфокоммуникационные системы и сети;Очная;4 года;25 / 10;200 800; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/46 Физика / Информатика и ИКТ
15.03.01 ;Машиностроение;Очная;4 года;0 / 20;175 900; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
05.03.02;Экономическая география и устойчивое развитие глобальных ;Очная;4 года;12 / 5;175 900; 45 География<br> 50 Русский язык<br> 46/50 Математика / Биология
21.03.02 ;Кадастр недвижимости;Очная;4 года;25 / 5;215 000; 46 Математика<br> 50 Русский язык<br> 40/51 Физика / Информатика и ИКТ
43.03.01 ;Сервисные решения в территориальном развитии;Очная;4 года;25 / 10;151 500; 56 Обществознание<br> 50 Русский язык<br> 46/50 Математика / Иностранный язык
43.03.02;Туристско-экскурсионный и гостиничный бизнес;Очная;4 года;25 / 15;151 500; 56 Обществознание<br> 50 Русский язык<br> 51/50 История / Иностранный язык
43.03.03;Туристско-экскурсионный и гостиничный бизнес;Очная;4 года;25 / 15;144 200; 56 Обществознание<br> 50 Русский язык<br> 51/50 История / Иностранный язык
44.03.03 ;Дефектология. Образование и сопровождение лиц с нарушением развития;Очная;5 лет;20 / 10;151 500; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/50 Математика / Биология
44.03.05 ;Дошкольное образование с дополнительной квалификацией (логопедическая деятельность / информатика / дополнительное образование);Очная;5 лет;15 / 10;151 500; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Начальное образование с дополнительной квалификацией (логопедическая деятельность / информатика / русский язык как неродной / дополнительное образование);Очная;5 лет;20 / 10;151 500; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Математика с дополнительной квалификацией (информатика / физика / астрономия);Очная;5 лет;20 / 10;151 500; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 46/51 Математика / Информатика и ИКТ
44.03.05 ;Биология с дополнительной квалификацией (химия / география / основы безопасности и защиты Родины);Очная;5 лет;15 / 10;151 500; 50 Русский язык <br> 46/46/46 Биология / Математика / Химия <br> 51 Обществознание
44.03.05 ;Русский язык. Литература;Очная;5 лет;20 / 10;151 500; 50 Иностранный язык<br> 50 Русский язык<br> 51 Обществознание
37.03.01;Психология;Очная;4 года;40 / 25;164 900; 50 Биология<br> 50 Русский язык<br> 46/56 Математика / Обществознание
37.05.01;Патопсихологическая диагностика и психотерапия;Очная;5.5 лет;15 / 25;187 400; 50 Биология<br> 50 Русский язык<br> 46/56 Математика / Обществознание
44.03.05 ;Физическая культура. Основы безопасности и защиты Родины;Очная;5 лет; 20 / 10;151 500; 50 Русский язык<br> 51 Обществознание<br> 35 Физическая культура и спорт: теория
49.03.01 ;Спортивная подготовка;Очная;4 года;25 / 15;230 600; 44 Биология<br> 50 Русский язык<br> 35 Физическая культура и спорт: теория