Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Университет оснащен самым современным оборудованием и поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с зарубежными вузами-партнерами.



В настоящее время здесь реализуется 195 образовательных программ высшего образования и 19 среднего профессионального образования, работает 1000 преподавателей и более 10 тысяч бакалавров, магистров, аспирантов и ординаторов, около 1000 из них — иностранные студенты.