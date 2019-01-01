Побывать на Кавказе, не выезжая из Калининграда

За меню «Кавказа» отвечает шеф-повар Звиад Кантария. Настоящий грузин, он использует только традиционные рецепты, которые привёз со своей родины. Один из лучших хинкальщиков Тбилиси Александре Читанава приготовит для вас хинкали на открытой кухне. Тончайшее тесто, ароматный бульон внутри и потрясающе вкусная начинка, выбирайте сами: с рубленым мясом, грибами, грузинским сыром, картошкой, вишней. А хачапури от опытного мастера Арчила Параташвили вызовут восхищение даже у самых притязательных любителей кавказской кухни.