Побывать на Кавказе, не выезжая из Калининграда

Официанты поздравят вас знаменитыми грузинскими тостами и с удовольствием помогут разобраться во всем разнообразии богатой кавказской кухни. Расскажут интересные истории происхождения каждого блюда и чем всё-таки отличаются хачапури по-аджарски от хачапури по-мегрельски, посоветуют идеальный соус к шашлыку из телятины и объяснят, почему кебаб из курицы вы просто обязаны попробовать с сыром сулугуни. Вы узнаете, что настоящие грузинские хинкали правильно есть руками, и это целая церемония.

