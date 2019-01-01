Побывать на Кавказе, не выезжая из Калининграда
Ресторан грузинской кухни «Кавказ», где каждого гостя встречают
как лучшего друга
Новогодние каникулы — замечательный повод собраться всей семьёй за одним столом, встретиться с любимыми и друзьями в красивом месте. В ресторане «Кавказ» точно знают, что самые душевные беседы случаются под ароматные хачапури, сочные хинкали и, конечно же, под традиционные кавказские напитки.
Кавказскую поговорку «Гость в доме — радость» здесь чтут превыше всего, а потому каждого гостя встречают как лучшего друга.
Официанты поздравят вас знаменитыми грузинскими тостами и с удовольствием помогут разобраться во всем разнообразии богатой кавказской кухни. Расскажут интересные истории происхождения каждого блюда и чем всё-таки отличаются хачапури по-аджарски от хачапури по-мегрельски, посоветуют идеальный соус к шашлыку из телятины и объяснят, почему кебаб из курицы вы просто обязаны попробовать с сыром сулугуни. Вы узнаете, что настоящие грузинские хинкали правильно есть руками, и это целая церемония.
За меню «Кавказа» отвечает шеф-повар Звиад Кантария. Настоящий грузин, он использует только традиционные рецепты, которые привёз со своей родины. Один из лучших хинкальщиков Тбилиси Александре Читанава приготовит для вас хинкали на открытой кухне. Тончайшее тесто, ароматный бульон внутри и потрясающе вкусная начинка, выбирайте сами: с рубленым мясом, грибами, грузинским сыром, картошкой, вишней. А хачапури от опытного мастера Арчила Параташвили вызовут восхищение даже у самых притязательных любителей кавказской кухни.
Для детей здесь составили специальное меню на кавказский манер. Для любителей сладкого в меню есть масса вкусных десертов: фруктовая пастила, мацони с мёдом или малиной, пахлава на песочном тесте и слоёном, гозинаки из грецких орехов. Большой выбор закусок, салатов, супов, горячего и мясного — всё то, что так любят на Кавказе. По праздникам детей и взрослых развлекают актёры театра кукол: весело шутят, поднимают бокалы и говорят тосты.
В ресторане «Кавказ» вы ощутите всю широту грузинской души, не выезжая за пределы Калининграда. Ну а если вы задумали праздник на очень большую компанию, вы всегда можете забронировать гостеприимный банкетный зал. Далеко идти не придётся — «Кавказ» расположился в самом центре города, на площади Победы, 1. Резерв по телефону 507-880 или на сайте kavkazrest.com
Для любителей не вылезать из-под одеяла до конца январских каникул, можно заказать доставку грузинского застолья прямо домой по телефону 777-010 или на сайте kavkazrest.com.
«Кавказ»
ресторан кавказского гостеприимства
г. Калининград,
площадь Победы, 1
+7 (4012) 50 78 80


kavkazrest.com
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