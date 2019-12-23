Нескучные выходные
11 способов провести новогодние каникулы в Калининграде
Посмотреть мюзикл о любви или оказаться с ребенком в бэби-театре, прогуляться по зимнему зоопарку или сходить на каток в центре города, посетить новогоднюю ярмарку, пригласить самых близких на королевский ужин - "Новый Калининград" выбрал для вас несколько десятков поводов выбраться из дома во время каникул, чтобы получить незабываемые впечатления. Выбирайте, что вам больше нравится - курс массажа от енотов, запах горячего дерева в парной, торжественные обеды или сказочные представления - и отправляйтесь за удовольствием.

Вдоволь накататься на катке нового формата и согреться горячими напитками
Только на «Трудовых резервах» каток с безлимитным посещением!
Сходить в самый большой театр области
Новогодняя программа в Калининградском областном драматическом театре
С удовольствием попариться в русской баньке
Жар парной, прохлада бассейна и душистый чай в банном комплексе «Ашман Парк»
Побывать на Кавказе, не выезжая из Калининграда
Ресторан грузинской кухни «Кавказ», где каждого гостя встречают как лучшего друга
Побывать всей семьёй на Новогодней ярмарке
Место, где живет Новый Год
Отдохнуть по-королевски: новогодние каникулы в замке-отеле
Позвольте себе провести праздники в рыцарском замке «Нессельбек» с комфортом 21 века
Обняться с питоном и получить массаж от енотов
Учимся бережно относиться к природе в интерактивном зоопарке Zorro Park
Покататься на аттракционах и полюбоваться городом с высоты
Парк «Юность» приглашает открыть для себя чудесный мир зимнего отдыха
Посетить выставки, экспозиции и не только
Музей Мирового океана приглашает в гости за отличным настроением
Отправиться в новогоднее путешествие «Микки Маус в поисках Деда Мороза»!
Со 2 по 6 января Калининградский зоопарк приглашает детей и их родителей
Посетить настоящий конный цирк
Удивительное новогоднее представление в конноспортивном центре «Каприоль»
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