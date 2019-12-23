Нескучные выходные

Посмотреть мюзикл о любви или оказаться с ребенком в бэби-театре, прогуляться по зимнему зоопарку или сходить на каток в центре города, посетить новогоднюю ярмарку, пригласить самых близких на королевский ужин - "Новый Калининград" выбрал для вас несколько десятков поводов выбраться из дома во время каникул, чтобы получить незабываемые впечатления. Выбирайте, что вам больше нравится - курс массажа от енотов, запах горячего дерева в парной, торжественные обеды или сказочные представления - и отправляйтесь за удовольствием.



