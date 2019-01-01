Посетить выставки, экспозиции и не только

2, 3, 4, 5, 6 января, 12:00 и 14:00. Домик Деда Мороза
Теперь для того, чтобы встретиться с Дедом Морозом, не надо ехать в Великий Устюг. Здесь, в Калининграде, на территории Музея Мирового океана, в новогодние каникулы ведется прием в Домике Деда Мороза. Он ждет детвору в гости. Для маленьких, но самых главных посетителей помощники дедушки проведут веселые мастер-классы. Детвору ждет фотосессия с Дедом Морозом и обмен подарков на стихотворение. И самое главное, загадывайте желания. Ведь только в Домике вы сможете вручить заветное письмо самому волшебному почтальону. А уж у дедушки будет целый год для того, чтобы придумать, как исполнить вашу самую заветную мечту. Резиденция Деда Мороза в Старом Порту на территории Музея Мирового океана открывается 2 января. 0+
Музей Мирового океана, территория главного корпуса, г. Калининград, набережная Петра Великого, 3.