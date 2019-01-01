Посетить выставки, экспозиции и не только

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Музей Мирового океана приглашает в гости за отличным настроением
Новый год стремительно приближается, затягивая нас в круговерть предпраздничной суеты. Но как только куранты 31 декабря пробьют полночь, можно выдохнуть, расслабиться и начать получать подарки. Музей Мирового океана для своих гостей подготовил море приятных сюрпризов, которые сделают праздник ярче, мандарины слаще, а напитки еще более игристыми.
Приглашаем всех в Светлогорск.
Здесь в Морском выставочном центре уже с 3 января можно «нырять с головой» в мир чудес и новогодней сказки.
03 января 2020 года, 15:00. «Театр чудес»
Новый год – пора волшебства. И оно ждет вас на иллюзион-шоу от «Театра чудес» в Морском выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске. Виталий Фомин, один из лучших иллюзионистов Калининградской области, знает, как достать кролика из пустой шляпы, заставить исчезнуть светлогорский променад и превращать морской песок в золотой. Вы не заметите, как пролетит час, полный магии. Для всех, кто верит в Деда Мороза и Гарри Поттера, яркое незабываемое представление, где будет сказочно интересно. Плюс приятный бонус: экспозиция «Люди моря» и Морская художественная галерея в подарок. 0 +
Морской выставочный центр, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.
04 января 2020 года, 15:00. «ХОЛОДрынь»
Вы любите играть в «Крокодила»? Или, может, умеете развеселить без слов? В любом случае нам всем есть чему поучиться у «Корпорации мимов». Эти ребята точно знают, как заставить хохотать до упада. Театрализованное представление для взрослых и детей «ХОЛОДрынь» выведет всех на новый уровень юмора и позитивных эмоций. Смеяться не только можно, это неизбежно! Запасайтесь платочками, ведь «ХОЛОДрынь» — это смех до слез, который взбодрит на целый год вперед. Поверьте, будет что выложить в соцсетях, чтобы собрать кучу лайков. Плюс приятный бонус: экспозиция «Люди моря» и Морская художественная галерея в подарок. 0 +
Морской выставочный центр, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.
05 января 2020 года, 16:00. Фестиваль этнических барабанов
Кто в детстве не любил «постучать» по ударным инструментам. С возростом эта любовь не проходит. Мы «барабаним» по столу, по рулю авто, по клавиатуре. И это всегда успокаевает. А есть ритмы, которые «зажигают». Как когда-то давно, когда ходили «пешком под стол». Приглашаем «зажечь» в ритмах планеты на фестивале-конкурсе этнических барабанов. Индийские таблы и ближневосточные дарбуки, египетский рик и бендиры Магриба и еще много неведомых названий. Группа поддержки — ведущие танцоры восточной хореографии. Вы выбираете, кому достанется приз зрительских симпатий! А фестиваль от души «набарабанит» вам «боевой» настрой для успешного нового года. Плюс приятный бонус: экспозиция «Люди моря» и Морская художественная галерея в подарок. 0 +
Морской выставочный центр, г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.
Январь будет жарким!
Территория
2, 3, 4, 5, 6 января, 12:00 и 14:00. Домик Деда Мороза
Теперь для того, чтобы встретиться с Дедом Морозом, не надо ехать в Великий Устюг. Здесь, в Калининграде, на территории Музея Мирового океана, в новогодние каникулы ведется прием в Домике Деда Мороза. Он ждет детвору в гости. Для маленьких, но самых главных посетителей помощники дедушки проведут веселые мастер-классы. Детвору ждет фотосессия с Дедом Морозом и обмен подарков на стихотворение. И самое главное, загадывайте желания. Ведь только в Домике вы сможете вручить заветное письмо самому волшебному почтальону. А уж у дедушки будет целый год для того, чтобы придумать, как исполнить вашу самую заветную мечту. Резиденция Деда Мороза в Старом Порту на территории Музея Мирового океана открывается 2 января. 0+
Музей Мирового океана, территория главного корпуса, г. Калининград, набережная Петра Великого, 3.
Выставка «Палитра пилигрима»
Весь мир путешествий Федора Конюхова в новом выставочном проекте «Палитра пилигрима». Все новогодние каникулы у калининградцев и гостей города есть удивительная возможность «пройти» маршрутами известного путешественника и открыть удивительный и прекрасный мир, мир полный ярких красок и невероятных приключений. 0 +.
ЭВК «Пакгауз», Набережная Петра Великого, 5.
Музей Мирового океана

Территория главного корпуса
г. Калининград,
набережная Петра Великого, 1
+7 (4012) 56 48 82
+7 (4012) 34 02 44

Морской выставочный центр
г. Светлогорск,
ул. Ленина, 11 (здание Театра эстрады «Янтарь-холл»)
+7 (40153) 2 40 70
+7 (40153) 2 40 60



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