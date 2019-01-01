Посетить выставки, экспозиции и не только

Новый год стремительно приближается, затягивая нас в круговерть предпраздничной суеты. Но как только куранты 31 декабря пробьют полночь, можно выдохнуть, расслабиться и начать получать подарки. Музей Мирового океана для своих гостей подготовил море приятных сюрпризов, которые сделают праздник ярче, мандарины слаще, а напитки еще более игристыми.