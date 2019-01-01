Вдоволь накататься на катке нового формата и согреться горячими напитками
Только на «Трудовых резервах» каток с безлимитным посещением!
Такого вы не найдете нигде! На ледовом катке «Трудовые резервы» нет сеансов катания и вам не нужно дожидаться своей очереди! Не важно, как долго ты будешь кататься — пару часов или целый день — цена не увеличится, оставайся на льду сколько угодно!

Серебристый лёд, шустрые коньки и заливистый смех самых близких людей. Устроить себе настоящую зиму в Калининграде — проще простого. В центре города, на стадионе «Трудовые резервы» в субботу, 28 декабря, в 10.00 пройдет открытие нового открытого катка. Затачивайте коньки, зовите друзей и отправляйтесь крутить «тройные аксели» без ограничений по времени.
Это действительно нововведение — такого вы не найдете где-либо еще в городе. На каток на «Трудовые резервы» вы можете прийти в любой момент и тут же отправиться на лёд — здесь никаких сеансов катания, дожидаться своей очереди на скамейке не придётся.
Стоимость
Взрослые платят за вход на каток 200 рублей, если коньки свои, и 300 рублей, если коньки прокатные. Детский билет стоит 150 и 250 рублей соответственно. Ну а кататься можно столько, сколько захочется.

Парковка
Перед стадионом расположена вместительная охраняемая автопарковка, так что колесить по городу, подыскивая удачное место для машины, вам не придётся. Парковка платная.

Время работы
Работает каток на «Трудовых резервах» с 10 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным и праздничным дням. Накататься до румяных щёк вы точно успеете. И даже рискуете освоить пару фигур из «обязательной программы».

Инструкторы
Каток на «Трудовых резервах» — отличное место для того, чтобы научиться кататься. Новички всегда могут воспользоваться опорами-держателями или обратиться за помощью к тренеру (полчаса обучения обойдутся всего в 200 рублей). Так вы быстро сможете вычерчивать на льду замысловатые вензеля, а главное — кататься правильно и безопасно.

Каток
«Трудовые резервы»

г. Калининград, ул. Горького, 83

Instagram
Вернуться назад
©2019 «Новый Калининград.Ru»
На правах рекламы