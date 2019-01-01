Вдоволь накататься на катке нового формата и согреться горячими напитками

Серебристый лёд, шустрые коньки и заливистый смех самых близких людей. Устроить себе настоящую зиму в Калининграде — проще простого. В центре города, на стадионе «Трудовые резервы» в субботу, 28 декабря, в 10.00 пройдет открытие нового открытого катка. Затачивайте коньки, зовите друзей и отправляйтесь крутить «тройные аксели» без ограничений по времени.

Это действительно нововведение — такого вы не найдете где-либо еще в городе. На каток на «Трудовые резервы» вы можете прийти в любой момент и тут же отправиться на лёд — здесь никаких сеансов катания, дожидаться своей очереди на скамейке не придётся.

