Побывать всей семьёй на Новогодней ярмарке

Самый волшебный праздник в году уже совсем близко, а это значит, что время подарков, веселья и хорошего настроения пришло! Полюбившаяся горожанам и уже традиционная Новогодняя ярмарка открывает свои двери в самом центре города!
Тех, кто уже готовится к празднику, ждет большой елочный базар, где можно будет приобрести главный символ Нового года. Помимо зеленых красавиц на ярмарке представлен огромный выбор елочных украшений, подарков ручной работы, аксессуаров и сувениров.
Для тех, кто еще не получил заряд новогоднего настроения и хочет проникнуться праздничной атмосферой, на площадке размещены главные атрибуты Нового Года — нарядная елка, красивые световые инсталляции и тематический декор, а также самые яркие карусели и аттракционы.
После всех развлекательных мероприятий и покупок вы можете полакомиться новогодними угощениями и напитками, покататься на пони или даже карете.
Новогодняя ярмарка — это место для встреч с друзьями, игр с детьми, свиданий, покупок и новогодних прогулок. Это место, где живет Новый год!
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Новогодняя ярмарка, сквер у памятника «Матери - России» Режим работы: с 18 декабря 2019 года по 12 января 2020 года ежедневно с 10:00 до 22:00