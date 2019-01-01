Покататься на аттракционах и полюбоваться городом с высоты
Парк «Юность» приглашает открыть для себя чудесный мир зимнего отдыха
Кто сказал, что аттракционы — это только летнее развлечение? Зимний сезон в парке «Юность» доказывает обратное — здесь работают более 20 зимних аттракционов, крытый каток, колесо обозрения и главное развлечение сезона, о котором подробнее мы расскажем чуть ниже, — «Замок ужасов Mystery».
Итак, 31 декабря парк не работает (ведь у вас будет много предпраздничных домашних хлопот), зато уже с 11:00 в первое утро нового года «Юность» открыта для детей и взрослых.
А в полдень начнут работать аттракционы и каток.
Сначала надо обязательно сходить в «Замок Ужасов Mystery» — взбодриться, напитаться новыми впечатлениями, ну и в целом начать год удивительно. Это один из крупнейших в Европе мистических аттракционов — по масштабам он сопоставим с четырёхэтажным домом и украшен рельефными образами гротескных и мистических фигур, выполненных в живой, реалистичной манере. Развлечение это не для робких, поэтому дети с 10 до 14 лет смогут попасть внутрь только в сопровождении взрослых. Взрослым тоже не помешает сопровождение друг друга. Найти замок ужасов будет несложно — ориентируйтесь на огромного золотого Будду с горящими зелёным светом глазами. Жутковато? Вот, вам как раз туда.
Дальше — на каток! Он работает до 22:00 (то есть последний сеанс стартует в 21:00), так что время накататься у вас будет. Если вы новичок в катании на коньках, то для вас приготовлены напрокат держатели — отличные помощники для детей и взрослых, и вы уже совсем скоро сможете уверенно стоять на коньках. Кстати, прокат коньков тоже есть — от 26 до 47 размера. Если же у вас собственные коньки и вы не желаете задерживаться у кассы и у прокатной стойки, берите сразу абонемент на 5 сеансов (детский 500р. / взрослый 700р.). Стоимость одного 45-минутного сеанса на зимних каникулах обойдётся в 150 рублей детям и 200 рублей взрослым. Плюс 50 рублей за прокат пары коньков.
Так, теперь можно прогуляться по парку — подышать свежим воздухом и покататься на аттракционах или картинге, посетить «Перевернутый дом» или «Зеркальный лабиринт». Вы можете выбрать из более чем 20 зимних аттракционов для детей и взрослых — головокружительный «Бустер», быстрый «Музыкальный экспресс», воздушное «АвиаШоу», огромные качели в виде «Пиратского корабля» и многое другое. Или отправиться на обед в семейный ресторан «Эй, Джованни!», где вас ждёт итальянская кухня, семейная атмосфера, домашнее радушие и мороженое собственного приготовления. А когда стемнеет и повсюду зажгутся гирлянды, самое время посетить колесо обозрения, чтобы насладиться видом зимнего города, усыпанного огнями и, если повезёт, снегом.
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Парк аттракционов
«Юность»


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