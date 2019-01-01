Покататься на аттракционах и полюбоваться городом с высоты

Так, теперь можно прогуляться по парку — подышать свежим воздухом и покататься на аттракционах или картинге, посетить «Перевернутый дом» или «Зеркальный лабиринт». Вы можете выбрать из более чем 20 зимних аттракционов для детей и взрослых — головокружительный «Бустер», быстрый «Музыкальный экспресс», воздушное «АвиаШоу», огромные качели в виде «Пиратского корабля» и многое другое. Или отправиться на обед в семейный ресторан «Эй, Джованни!», где вас ждёт итальянская кухня, семейная атмосфера, домашнее радушие и мороженое собственного приготовления. А когда стемнеет и повсюду зажгутся гирлянды, самое время посетить колесо обозрения, чтобы насладиться видом зимнего города, усыпанного огнями и, если повезёт, снегом.